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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Kek Tarifleri>Brokolili kek tarifi
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Brokolili kek tarifi

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Brokolili kek tarifi

Brokoliye karşı olan bütün ön yargılarınızı yıkacak bir tarif, brokolili kek tarifi. Brokoli severlerin bayılacağı, “Ben brokoli sevmem” diyenlerin de düşüncelerini değiştirebilecek güçte. Bu çok lezzetli ve pratik olan kekimizi denemek isterseniz, leziz brokolili kek tarifimiz hemen aşağıda…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 250 gram brokoli
  • 3 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

Hazırlanışı

Brokoliyi buharda pişirmekle başlayın.

Buharda pişen brokolileri parçalara ayırıp fırın kabına dizin.

Yumurta, süt ve sıvı yağı derin bir çırpma kabına çırpın.

Unu eleyip çırpma kabına ilave edin.

Tuz, karabiber ve pul biberi ekledikten sonra bütün malzemeleri iyice çırpın.

Çırptığınız malzemeleri de brokolileri dizdiğiniz fırın kabına boşaltın.

Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında, kekin üzeri tamamen kızarana kadar pişirin.

Kekiniz hazır, dilimleyip hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Fotoğraf: Ingimage
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