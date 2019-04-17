Brokoliye karşı olan bütün ön yargılarınızı yıkacak bir tarif, brokolili kek tarifi. Brokoli severlerin bayılacağı, “Ben brokoli sevmem” diyenlerin de düşüncelerini değiştirebilecek güçte. Bu çok lezzetli ve pratik olan kekimizi denemek isterseniz, leziz brokolili kek tarifimiz hemen aşağıda…
Brokoliyi buharda pişirmekle başlayın.
Buharda pişen brokolileri parçalara ayırıp fırın kabına dizin.
Yumurta, süt ve sıvı yağı derin bir çırpma kabına çırpın.
Unu eleyip çırpma kabına ilave edin.
Tuz, karabiber ve pul biberi ekledikten sonra bütün malzemeleri iyice çırpın.
Çırptığınız malzemeleri de brokolileri dizdiğiniz fırın kabına boşaltın.
Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında, kekin üzeri tamamen kızarana kadar pişirin.
Kekiniz hazır, dilimleyip hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.