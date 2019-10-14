Brokoli çorbası nasıl yapılır? Brokoli çorbası tarifi ve hazırlanışı
İçerisinde bulundurduğu vitaminler sayesinde adeta bir şifa deposu olan brokoli, haşlama, salata, çorba gibi farklı çeşitlerle soframıza geliyor. Brokoli çorbası, sebze sevmeyen çocuklara bile brokolinin faydalarını sağlamanın en iyi yöntemlerinden. Peki, brokoli çorbası nasıl yapılır? Brokoli çorbası malzeme listesi nelerdir? İşte brokoli çorbası tarifi ve hazırlanışı
Neredeyse dört mevsim tezgahlarda bulunan brokoli, çorba olarak yapıldığı zaman hem doyurucu özelliği hem de lezzeti ile brokoli yemeyenlerin bile fikrini değiştirecek. İşte nefis brokoli çorbası tarifi ve adım adım yapım aşaması.
MALZEMELER
500 gram brokoli
1 adet havuç
1 adet orta boy patates
1 adet soğan
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı süt kreması
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
Tuz
Karabiber
HAZIRLANIŞI
Temizleyip yıkadığınız brokoliyi, küp küp doğradığınız patatesi, halka halka dilimlenmiş havucu ve doğradığınız soğan bir tencereye koyun. Üzerini geçecek kadar su ilave ederek sebzeler yumuşayana kadar haşlayın.
Başka bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyerek kavurun. Üzerine yavaş yavaş sütü ilave edin. Sürekli karıştırarak pişirin ve beşamel sosu elde edin. Sebzeleri beşamel sosunun üzerine ilave ederek haşlama suyunun da yarısı kadarını tencereye alarak blender ile güzelce ezin. Kıvamı koyu olursa kalan haşlama suyundan ilave ederek kıvamı ayarlayın. Tuz ve karabiberi ekleyerek 3-4 dakika kadar kaynatın.
Son olarak çorbanın kremasını ilave edin ve 1-2 taşım kaynattıktan sonra ateşten alın. İsterseniz çorbanızı kaselere bölüştürdükten sonra üzerini haşlanmış brokolilerle süsleyebilirsiniz.