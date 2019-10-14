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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 22:21, Son Güncelleme:

Brokoli çorbası nasıl yapılır? Brokoli çorbası tarifi ve hazırlanışı

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Brokoli çorbası nasıl yapılır? Brokoli çorbası tarifi ve hazırlanışı

İçerisinde bulundurduğu vitaminler sayesinde adeta bir şifa deposu olan brokoli, haşlama, salata, çorba gibi farklı çeşitlerle soframıza geliyor. Brokoli çorbası, sebze sevmeyen çocuklara bile brokolinin faydalarını sağlamanın en iyi yöntemlerinden. Peki, brokoli çorbası nasıl yapılır? Brokoli çorbası malzeme listesi nelerdir? İşte brokoli çorbası tarifi ve hazırlanışı

Neredeyse dört mevsim tezgahlarda bulunan brokoli, çorba olarak yapıldığı zaman hem doyurucu özelliği hem de lezzeti ile brokoli yemeyenlerin bile fikrini değiştirecek. İşte nefis brokoli çorbası tarifi ve adım adım yapım aşaması.

MALZEMELER

500 gram brokoli
1 adet havuç
1 adet orta boy patates
1 adet soğan
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı süt kreması
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
Tuz
Karabiber

HAZIRLANIŞI

Temizleyip yıkadığınız brokoliyi, küp küp doğradığınız patatesi, halka halka dilimlenmiş havucu ve doğradığınız soğan bir tencereye koyun. Üzerini geçecek kadar su ilave ederek sebzeler yumuşayana kadar haşlayın.

Başka bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyerek kavurun. Üzerine yavaş yavaş sütü ilave edin. Sürekli karıştırarak pişirin ve beşamel sosu elde edin. Sebzeleri beşamel sosunun üzerine ilave ederek haşlama suyunun da yarısı kadarını tencereye alarak blender ile güzelce ezin. Kıvamı koyu olursa kalan haşlama suyundan ilave ederek kıvamı ayarlayın. Tuz ve karabiberi ekleyerek 3-4 dakika kadar kaynatın.

Son olarak çorbanın kremasını ilave edin ve 1-2 taşım kaynattıktan sonra ateşten alın. İsterseniz çorbanızı kaselere bölüştürdükten sonra üzerini haşlanmış brokolilerle süsleyebilirsiniz.

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