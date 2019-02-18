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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Bozbaş tarifi
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Bozbaş tarifi

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Bozbaş tarifi

Yöresel lezzetlerden hoşlananların son dönemdeki favorisi Kars-Iğdır çevrelerinde çok yaygın olarak pişirilen ve zevkle tüketilen bozbaş. Pıtı ya da piti kebabı diye de bilinen bozbaş, kemikli et ve nohutla yapılıyor. Azerbaycan mutfağında da yeri olan bu yemeği siz de mutlaka denemelisiniz. İşte nefis bozbaş tarifi…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 500 gram kemikli kuşbaşı et
  • 1 su bardağı nohut
  • 1 tane soğan
  • 3 tane patates
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 2 çay kaşığı zedeçal
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı

Sıcak suyun içine 1 çay kaşığı karbonat ve 1 tatlı kaşığı şeker ekleyin.

Nohutları bu suda bir gece önceden ıslatın.

Pişireceğiniz zaman suyu döküp nohutları durulayın ve çok yumuşamayacak şekilde haşlayın.

Etleri de düdüklü tencerede üzerini 2 parmak kadar geçecek suyla kadar haşlayın.

Tencerede yağı kızdırın.

Yemeklik doğradığınız soğanları yağda kavurun.

Salça, pul biber ve zerdeçal ekleyip kavurmaya devam edin.

İrice doğradığınız patatesleri, haşladığınız et ve nohutları ilave edin.

Etin haşlama suyundan da ekleyip kaynamaya başlayınca altını kısın.

Tüm malzemeler iyice pişene kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Fotoğraf: Alamy
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