Boza nedir? Boza nasıl yapılır?
Günümüze kadar ulaşan boza, bilinen en eski Türk içeceklerinden biridir. Günümüzde eski Osmanlı coğrafyası ile Orta Asya coğrafyasının bazı kısımlarında yapılıp tüketilir. Kış günlerinin vazgeçilmezi olan boza genellikle sarı leblebiyle sunuluyor. Peki, boza nasıl yapılır?
Boza, darı irmiği, su ve şekerden üretilen bir kış içeceğidir. Türkiye’de genellikle darıdan yapılan boza, başka ülkelerde yapıldığı yerin başlıca ürününe göre mısır, arpa, çavdar, yulaf, buğday, kara buğday, arnavutdarısı, gernik gibi tahılların unu, bazen de pirinç ve ekmek, nadir olarak da kenevir unu ve karamuk mayalandırılarak yapılır. Boza, genelde kış aylarında tüketilir. Bozanın mevsimi 15 Eylül - 15 Mayıs arasıdır. Uygun şartlarda muhafaza edilirse bozanın içilebilecek kıvamını koruduğu süre 6 ya da 7 gündür. Boza, sokakta ve dükkânlarda bozacılar tarafından satılır. Eski yıllarda akşamları yeni hazırlanmış sıcak bozalar, sokaklarda bozacılar tarafından bağırılarak da satılırdı. Ramazan ayının da en sevilen lezzetlerinden olan boza evde de kolayca yapılabilir. Peki, nasıl? İşte, boza için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları...
Malzemeler
4 su bardağı siyez bulguru,
3 yemek kaşığı şeker,
yarım su bardağı pirinç veya bulgur,
1 çay kaşığı kuru maya ve su
1,5 su bardağı şeker
İsteğe göre toz tarçın ve leblebi
Boza nasıl yapılır?
Öncelikle kullanacağınız bulgur ve pirinci güzelce yıkayın ve 3-4 saat kadar suda bekletin. Büyük bir tencereye koyup üzerine çıkacak kadar su ekleyin ve bir miktar kaynatın, bu suyu dökün, üzerine yeni su koyup iyice kaynatın. Haşlama suyunu karışımdan ayırmak için bir süzgeç yardımıyla süzün, bulgur ve pirinçleri ayrı bir kaba alın. Bulamaç olan bu karışımı üzerini örtmeden 1-2 saat karanlık bir ortamda dinlendirin.
Ayrı bir yerde maya ve şekeri karıştırın ve üzerine yarım su bardağı kadar su ekleyin. Bu karışımı da bulamacın içine ekleyin ve kabın üzerini örtün. Yine karanlık ve serin bir yerde 1 gün bekletin.
Ara ara kabın ağzını açıp, lapayı karıştırarak bekletin. 1 gün sonra şekeri karışıma ekleyin ve karıştırın. Bozanın tadına bakın ve su ve şeker oranını bu aşamada ayarlayın.
Üzerine toz tarçın serperek ve yanında leblebi ile servis edebilirsiniz.
2-3 gün içerisinde tüketmeniz gereken bozayı buzdolabında saklayın.
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