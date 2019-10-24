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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Boyoz tarifi

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Boyoz tarifi

Boyozu bilmeyen yoktur. Yedikçe yediren, İzmir'e özgü nefis bir hamur işidir. Milföy hamurundan yapılan boyozun her yıl festivali bile düzenlenmektedir. Yanına da en çok haşlanmış yumurta yakışır. Genel olarak sade tüketilse de peynirli ve ıspanaklı çeşitleri de mevcuttur. Sofralarınızda sunmak isterseniz diye tarifini aşağıya bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 kilogram un
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 su bardağı sıvı yağ

Hazırlanışı

Unu eleyin. Tuz ve şeker ilave ederek karıştırın.

Ilık suyla biraz sert bir hamur yoğurun.

15-20 dk yoğurduktan sonra 15 dakika bekletin.

Daha sonra hamuru silindir haline getirin.

Silindirden 20 adet minik bezeler alıp yuvarlayın. Bu minik bezeleri de 15 dakika bekletin.

Bezeleriniz dinlendikten sonra tatlı tabağı büyüklüğünde açıp altını ve üstünü yağlayın.

5 tanesi üst üste gelecek şekilde 15 dakika daha bekletin.

Hamuru, mümkün olduğu kadar ince açın ve tekrar yağlayıp bohça gibi sarın.

Tekrar 15 dakika bekletin.

Sonrasında 3-4 parmak kalınlığında parçalar koparıp ortasına iki parmağınızla bastırın.

Yağlı tepsiye dizdiğiniz boyozları fırına verip üstü altı kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun...

Salçalı & Peynirli Gözleme | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
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