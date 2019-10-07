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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Boyoz tarifi
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Boyoz tarifi

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Boyoz tarifi

Boyoz, güzel İzmir’in vazgeçilmez lezzetlerinden. 15’inci yüzyılda Osmanlı’ya sığınan Sefarad Yahudilerinin Anadolu topraklarına taşıdığı “bollos” o günden bu yana şehrin mutlaka tüketilmesi gereken sokak tatları arasında yer alıyor. Boyozunuzu evde yapmak isterseniz tarifimiz hemen aşağıda. Şimdiden ellerinize sağlık…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 500 gram un
  • 250 mililitre ılık su
  • Yarım tatlı kaşığı toz şeker
  • Çeyrek su bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı

Elenmiş unu derin bir karıştırma kabına veya mutfak tezgahının üzerine alın.

Una toz şekeri ve tuzu ilave edip karıştırın.

Toz karışıma yavaş yavaş ılık su ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın.

Hamuru 10 dakika kadar güzelce yoğurun.

Kıvamı kulak memesi yumuşaklığından biraz daha sert olacak şekilde bir hamur elde edin.

Bu hamurun üzerini hava almayacak şekilde streç filmle kaplayın ve 20 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Dilenen hamuru rulo şeklinde açın ve ceviz büyüklüğünde hamur bezelerine ayırın.

Bezelerin üzerini nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında tekrar 20 dakika bekletin.

Dinlenen hamurları merdane kullanarak açın.

Üstlerine zeytinyağı sürün.

Açıp, yağladığınız bütün bezeleri üst üste dizin ve hamuru inceltebildiğiniz kadar açın.

Yağlı hamur açma işlemini, mümkünse mermer bir tezgahta yapmanız işinizi kolaylaştıracaktır.

Üst üste dizdikten sonra incecik açtığınız yağlı hamur katlarını zarf şeklinde katlayın.

Zarf şeklindeki hamuru rulo şeklinde sarın.

Yağlı hamur rulosunu son kez oda sıcaklığında 20 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Fırını 200 derecede ısıtmaya başlayın.

Kullanacağınız fırın tepsisinin tabanını yağlı kağıtla kaplayın.

Dinlenen yağlı hamurdan dilediğiniz büyüklükte hamur parçaları kesin.

Bu parçaları elinizle hafifçe yuvarlayın.

Yuvarladığınız hamur parçalarının orta kısımlarına parmağınızla bastırdıktan sonra aralıklarla fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden 200 derece ısıtılmış fırının orta katında, üzerleri güzelce kızarana kadar pişirin.

Leziz boyozlarınız hazır sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Boyozları dilediğiniz gibi tahinli, peynirli, patatesli, ıspanaklı ya da kabaklı olmak üzere çeşitlendirebilirsiniz.

Parmesanlı Mısır | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
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