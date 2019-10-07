Boyoz tarifi

Boyoz, güzel İzmir’in vazgeçilmez lezzetlerinden. 15’inci yüzyılda Osmanlı’ya sığınan Sefarad Yahudilerinin Anadolu topraklarına taşıdığı “bollos” o günden bu yana şehrin mutlaka tüketilmesi gereken sokak tatları arasında yer alıyor. Boyozunuzu evde yapmak isterseniz tarifimiz hemen aşağıda. Şimdiden ellerinize sağlık…
Elenmiş unu derin bir karıştırma kabına veya mutfak tezgahının üzerine alın.
Una toz şekeri ve tuzu ilave edip karıştırın.
Toz karışıma yavaş yavaş ılık su ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın.
Hamuru 10 dakika kadar güzelce yoğurun.
Kıvamı kulak memesi yumuşaklığından biraz daha sert olacak şekilde bir hamur elde edin.
Bu hamurun üzerini hava almayacak şekilde streç filmle kaplayın ve 20 dakika kadar dinlenmeye bırakın.
Dilenen hamuru rulo şeklinde açın ve ceviz büyüklüğünde hamur bezelerine ayırın.
Bezelerin üzerini nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında tekrar 20 dakika bekletin.
Dinlenen hamurları merdane kullanarak açın.
Üstlerine zeytinyağı sürün.
Açıp, yağladığınız bütün bezeleri üst üste dizin ve hamuru inceltebildiğiniz kadar açın.
Yağlı hamur açma işlemini, mümkünse mermer bir tezgahta yapmanız işinizi kolaylaştıracaktır.
Üst üste dizdikten sonra incecik açtığınız yağlı hamur katlarını zarf şeklinde katlayın.
Zarf şeklindeki hamuru rulo şeklinde sarın.
Yağlı hamur rulosunu son kez oda sıcaklığında 20 dakika kadar dinlenmeye bırakın.
Fırını 200 derecede ısıtmaya başlayın.
Kullanacağınız fırın tepsisinin tabanını yağlı kağıtla kaplayın.
Dinlenen yağlı hamurdan dilediğiniz büyüklükte hamur parçaları kesin.
Bu parçaları elinizle hafifçe yuvarlayın.
Yuvarladığınız hamur parçalarının orta kısımlarına parmağınızla bastırdıktan sonra aralıklarla fırın tepsisine yerleştirin.
Önceden 200 derece ısıtılmış fırının orta katında, üzerleri güzelce kızarana kadar pişirin.
Leziz boyozlarınız hazır sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
Boyozları dilediğiniz gibi tahinli, peynirli, patatesli, ıspanaklı ya da kabaklı olmak üzere çeşitlendirebilirsiniz.