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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.05.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

Boyoz nedir, nasıl yapılır? Boyozun tarifi

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Boyoz nedir, nasıl yapılır? Boyozun tarifi

İzmir ile ilgili üç şey saymak gerekse bunlardan biri de boyoz olur. Ege Bölgesi’nin incisi İzmir’in bize armağanı olan boyozu evde de yapabilmek mümkün. Peki, nasıl? İşte, 500 yıllık bir geçmişi olan boyoz için gerekli malzemeler ve boyozun yapılış aşamaları

Boyoz, 1492'de Türkiye'ye yerleşen Sefaradlar tarafından Anadolu ve özellikle İzmir mutfağına katılmış, İzmir damak tadı ile özdeşleşmiş, mayasız bir hamur işidir. İzmir'in coğrafi işaret olarak tescillenen tatlarından boyoz, sadece Türkiye çapında değil, dünyada da adını duyurdu. İzmir’in vazgeçilmez böreği olan boyoz tarifimiz denemek isteyenler için tarifi verdik.

BOYOZ İÇİN MALZEMELER

500 gram un
250 mililitre ılık su
Yarım tatlı kaşığı toz şeker
Çeyrek su bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz

BOYOZ NASIL YAPILIR?

İşe unu elemekle başlayın. Elenmiş unu derin bir karıştırma kabına veya mutfak tezgahının üzerine alın.

Una toz şekerini ve tuzunu ilave edin. Toz karışıma yavaş yavaş ılık su ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın.

Hamuru 10 dakika kadar güzelce yoğurun. Kıvamı kulak memesi yumuşaklığından biraz daha sert olacak şekilde bir hamur elde edeceksiniz.

Bu hamurun üzerini hava almayacak şekilde streç filmle kaplayın ve 20 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Dilenen hamuru rulo şeklinde açın ve ceviz büyüklüğünde hamur bezelerine ayırın.

Bezelerin üzerini nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında tekrar 20 dakika bekletin.

Dinlenen hamurları merdane kullanarak açın. Üzerlerine zeytinyağı sürün.

Açıp, yağladığınız bütün bezeleri üst üste dizin ve hamuru inceltebildiğiniz kadar açın.

Yağlı hamur açma işlemini, mümkünse mermer bir tezgahta yapmanız işinizi kolaylaştıracaktır.

Üst üste dizdikten sonra incecik açtığınız yağlı hamur katlarını zarf şeklinde katlayın. Zarf şeklindeki hamuru rulo şeklinde sarın.

Yağlı hamur rulosunu son kez oda sıcaklığında 20 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Fırını 200 derecede ısıtmaya başlayın. Kullanacağınız fırın tepsisinin tabanını yağlı kağıtla kaplayın.

Dinlenen yağlı hamurdan dilediğiniz büyüklükte hamur parçaları kesin. Bu parçaları elinizle hafifçe yuvarlayın.

Yuvarladığınız hamur parçalarının orta kısımlarına parmağınızla bastırdıktan sonra aralıklarla fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden 200 derece ısıtılmış fırında üzerleri güzelce kızarana kadar pişirin. 

 

 

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