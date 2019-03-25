Boyoz nedir? Boyoz nasıl yapılır?
İzmirlilerin 500 yıllık vazgeçilmez lezzeti boyoz, özellikle kahvaltı sofralarını şenlendirmeye devam ediyor. Haşlanmış yumurta ve çay eşliğinde tüketilen boyoz, İzmir'in vazgeçilmez lezzetleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Boyozun nasıl yapıldığını merak eden vatandaşlar, en pratik boyoz tarifini internette araştırıyor. Peki, boyoz nasıl yapılır?
İspanyolca 'bohça' anlamına gelen 'bollos' kelimesinden türetilen boyoz, kente özgü bir damak tadı olarak 500 yılı aşkın bir süredir İzmir'de tüketiliyor. İzmirlilerin olmazsa olmazları arasında yer alan bu enfes lezzet, 1492 sonrasında İspanya'dan göç ederek kente yerleşen Sefarad Yahudileri tarafından İzmir mutfağına kazandırıldı. İşte, enginarlı, ıspanaklı, ballı gibi farklı tatlarla da yapılan boyozun en pratik tarifi...
MALZEMELER?
500 gram un - 250 mililitre ılık su - Yarım tatlı kaşığı toz şeker - Çeyrek su bardağı zeytinyağı - 1 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI
Unu elemekle başlayın. Elenmiş unu derin bir karıştırma kabına veya mutfak tezgahının üzerine alın. Una toz şekerini ve tuzunu ilave edin. Toz karışıma yavaş yavaş ılık su ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın.
Hamuru 10 dakika kadar güzelce yoğurun. Kıvamı kulak memesi yumuşaklığından biraz daha sert olacak şekilde bir hamur elde edeceksiniz. Bu hamurun üzerini hava almayacak şekilde streç filmle kaplayın ve 20 dakika kadar dinlenmeye bırakın.
Dilenen hamuru rulo şeklinde açın ve ceviz büyüklüğünde hamur bezelerine ayırın. Bezelerin üzerini nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında tekrar 20 dakika bekletin.
Dinlenen hamurları merdane kullanarak açın. Üzerlerine zeytinyağı sürün. Açıp, yağladığınız bütün bezeleri üst üste dizin ve hamuru inceltebildiğiniz kadar açın.
Yağlı hamur açma işlemini, mümkünse mermer bir tezgahta yapmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Üst üste dizdikten sonra incecik açtığınız yağlı hamur katlarını zarf şeklinde katlayın. Zarf şeklindeki hamuru rulo şeklinde sarın.
Yağlı hamur rulosunu son kez oda sıcaklığında 20 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Fırını 200 derecede ısıtmaya başlayın. Kullanacağınız fırın tepsisinin tabanını yağlı kağıtla kaplayın.
Dinlenen yağlı hamurdan dilediğiniz büyüklükte hamur parçaları kesin. Bu parçaları elinizle hafifçe yuvarlayın. Yuvarladığınız hamur parçalarının orta kısımlarına parmağınızla bastırdıktan sonra aralıklarla fırın tepsisine yerleştirin.
Önceden 200 derece ısıtılmış fırının orta katında, üzerleri güzelce kızarana kadar pişirin. Leziz boyozlarınız hazır sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
Boyozları dilediğiniz gibi tahinli, peynirli, patatesli, ıspanaklı ya da kabaklı olmak üzere çeşitlendirebilirsiniz.
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