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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
05.12.2018 - 11:49, Son Güncelleme:

Boşnak şekerparesi de denen dudove tatlısı nasıl yapılır?

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Boşnak şekerparesi de denen dudove tatlısı nasıl yapılır?

Dudove tatlısı şerbetli tatlı severlerin karşı koyamayacağı bir lezzet. Yılların şekerpare tatlısı, Boşnak eli değmiş hali ile tekrar karşımızda. Dolayısıyla şekerpare sevenler dudove tatlısına hayran kalacak. Peki dudove tatlısı nasıl yapılır? Dudove tatlısı nasıl pişirilir? Dudove tatlısını yaparken nelere dikkat edilmeli? Dudove tatlısının çok kolay olan yapımı bütün ince noktaları ile burada…

 

Malzemeler

2 yumurta
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı ceviz
250 gram oda ısısında tereyağı
Yarım su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
Aldığı kadar un 

Şerbeti için

5 su bardağı su
4 su bardağı toz şeker
Yarım limon suyu

Dudove tatlısının şerbetini hazırlamak için şeker ve suyu 10 dakika boyunca tencerede ara ara karıştırarak kaynatın. Ocaktan almadan önce limon suyunu ekleyerek bırakın.

Dudove tatlısı için oda sıcaklığında tereyağını, sıvı yağı, yumurtaları ve şekerleri bir kapta çırpın. Karışım yavaş yavaş kabartma tozu ve unu ilave edin. Cevizleri de ekleyerek, homojen bir karışım olana kadar yoğurun.

Şekerpare tarifi
Şekerpare tarifi

Fırınınızı 180 derecede ısıtın. Hamuru top top şekillendirerek yağladığınız fırın tepsisine dizin. Üstlerine çatalla çok bastırmadan çizik veya delikler açarak biçimlendirin. İyice kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alınca 5 dakika kadar soğumaya bırakıp şerbeti tatlıların üzerinde gezdirin. 1-2 saat dinlendirin. Ilık veya soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Neden hamur işlerini 180 dereceye ısıtılmış fırında pişirmelisiniz
Neden hamur işlerini 180 dereceye ısıtılmış fırında pişirmelisiniz?

 

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