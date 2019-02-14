Balkan ülkeleri özellikle de Bosna Hersek, çeşit çeşit börekleriyle bütün dünyada çok iyi tanınıyor. El açması Boşnak böreğinin tadına ise kesinlikle doyum olmuyor. Nefis Boşnak böreğini siz de evinizde yapmak isterseniz tarifimizi mutlaka deneyin. İşte muhteşem bir Boşnak böreği tarifi…
Hamuru için:
İçi için:
Üzeri için:
Ispanakları iyice yıkayıp temizleyin. Küçük küçük doğrayın.
Soğanı yemeklik doğrayıp kavurmaya başlayın.
Hafifçe pembeleşince içine ıspanakları da ilave edin ve onları da hafifçe öldürün.
Altını kapattığınız ıspanakların içine ufaladığınız peyniri ilave edin.
Ilık suyu yoğurma kabına alın. İçine tuzu ekleyin.
Bir yandan yoğurup bir yandan yavaş yavaş unu ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin.
Hamurunuzu yarım saat dinlendirdikten sonra 4-5 bezeye ayırın ve yeniden yarım saat dinlendirin.
Hamurları merdaneyle yarım santimetre kalınlığında açın.
Tereyağı ile sıvı yağı karıştırıp açtığınız hamurların her yerine bu karışımdan sürün.
Hamuru ellerinizle kenarlarından çekerek inceltip büyütün. Ara sıra yağ sürün.
Yufka boyutuna ve inceliğine gelen hamurun kenarlarına ıspanaklı harçtan yerleştirin ve yine çekerek hamuru ıspanakların üzerine kapatıp rulo olacak şekilde sarın.
Ruloyu ortadan ikiye kesip biraz daha çekin ve uzatın. Ardından tepsiye ortadan başlayarak spiral şeklinde yerleştirin.
Bütün hamurlara aynı işlemi uygulayın.
Tereyağını yoğurtla karıştırıp böreğin üzerine sürün.
Fırını 200 dereceye ısıtıp tepsiyi fırına verin.
Altı üstü kızarınca çıkarıp dilimleyin ve servis edin.