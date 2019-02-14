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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>Boşnak böreği tarifi
USTA İŞİ

Boşnak böreği tarifi

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Boşnak böreği tarifi

Balkan ülkeleri özellikle de Bosna Hersek, çeşit çeşit börekleriyle bütün dünyada çok iyi tanınıyor. El açması Boşnak böreğinin tadına ise kesinlikle doyum olmuyor. Nefis Boşnak böreğini siz de evinizde yapmak isterseniz tarifimizi mutlaka deneyin. İşte muhteşem bir Boşnak böreği tarifi…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 + 1/4 su bardağı su
  • 4 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 150 gram tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ

İçi için:

  • 2-3 bağ ıspanak
  • 1 kuru soğan
  • 150-200 gram böreklik peynir

Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı yoğurt

Hazırlanışı

Ispanakları iyice yıkayıp temizleyin. Küçük küçük doğrayın.

Soğanı yemeklik doğrayıp kavurmaya başlayın.

Hafifçe pembeleşince içine ıspanakları da ilave edin ve onları da hafifçe öldürün.

Altını kapattığınız ıspanakların içine ufaladığınız peyniri ilave edin.

Ilık suyu yoğurma kabına alın. İçine tuzu ekleyin.

Bir yandan yoğurup bir yandan yavaş yavaş unu ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurunuzu yarım saat dinlendirdikten sonra 4-5 bezeye ayırın ve yeniden yarım saat dinlendirin.

Hamurları merdaneyle yarım santimetre kalınlığında açın.

Tereyağı ile sıvı yağı karıştırıp açtığınız hamurların her yerine bu karışımdan sürün.

Hamuru ellerinizle kenarlarından çekerek inceltip büyütün. Ara sıra yağ sürün.

Yufka boyutuna ve inceliğine gelen hamurun kenarlarına ıspanaklı harçtan yerleştirin ve yine çekerek hamuru ıspanakların üzerine kapatıp rulo olacak şekilde sarın.

Ruloyu ortadan ikiye kesip biraz daha çekin ve uzatın. Ardından tepsiye ortadan başlayarak spiral şeklinde yerleştirin.

Bütün hamurlara aynı işlemi uygulayın.

Tereyağını yoğurtla karıştırıp böreğin üzerine sürün.

Fırını 200 dereceye ısıtıp tepsiyi fırına verin.

Altı üstü kızarınca çıkarıp dilimleyin ve servis edin.

 

Fotoğraf: Alamy
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