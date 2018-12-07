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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
07.12.2018 - 15:09, Son Güncelleme:

Börülce nedir, faydaları neler? Börülce nasıl pişirilir?

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Börülce nedir, faydaları neler? Börülce nasıl pişirilir?

Protein, mineral ve vitamin deposu olan börülce özellikle Ege’de sıklıkla tüketilen bir besindir. Kışın kuru olarak tüketilen börülce, yazın ise taze halde pazar tezgahlarında ve market raflarında yerini alır. Peki, börülce nedir? Börülcenin faydaları neler? Börülce nasıl pişirilir?

Börülce, baklagiller familyasından fasulyeye benzer bir tarım bitkisi. İyi gelişmiş kazık bir köke sahiptir. Tek yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları üç yaprakçıktan oluşan bileşik yaprak şeklindedir. Taze fasulye şeklinde yemekleri yapılabileceği gibi salata olarak da tüketilebilir.

BÖRÜLCENİN FAYDALARI

Sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağladığından kabızlığın giderilmesinde yardımcı olur.
Yüksek lifli besinler içerisinde yer alan börülce, tokluk hissinden dolayı kilo almayı engelleyici rol oynar. 
Antioksidanlı yapısından dolayı bağışıklık sistemini güçlendirici ve kanseri önleyici faydaları vardır. 
Börülce kansızlığa iyi gelmesinin yanı sıra kandaki yüksek kolesterolü de düşürür. 
Hücrelerin yenilenmesi ve yaraların iyileştirilmesi için gerekli olan çinkoyu vücudu sağlar.
Manganez minerali vücuttaki protein sentezlenmesi, sindirim ve besinlerden enerji üretilmesini sağlar.
Potasyum vücuttaki su ve mineral dengesinin korunmasına yardımcı olur.

Baklagil pişirirken bunlara dikkat
Baklagil pişirirken bunlara dikkat!

KURU BÖRÜLCE NASIL PİŞİRİLİR

Kış aylarının vazgeçilmezi baklagillerin bir türü olan kuru börülceyi pişirmek oldukça kolay.

Malzemeler
• Sıvı yağ
• 300 gram kuru börülce
• 1 adet soğan
• 1 adet kırmızı biber
• 2 çorba kaşığı salça
• Tuz
• Su

Hazırlanışı
Kırmızı biber ile soğanı ve salçayı kavurun. Geceden ıslatılıp haşlanmış börülceleri ilave edip biraz daha kavurun. Üstüne çıkacak kadar su koyup tuzunu ve et suyunu ilave edin.Kaynayana kadar yüksek ateşte sonrasında ise kısık ateşte pişirin.

Kuru börülce salatası tarifi
Kuru börülce salatası tarifi

TAZE BÖRÜLCE NASIL PİŞİRİLİR?

Malzemeler
• 1 kilogram taze börülce
• 2 adet orta boy soğan
• 7-8 diş sarımsak
• 4 adet domates
• Yarım çay bardağı zeytinyağı
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 2 adet kesme şeker
• 3-4 damla limon
• Göz kararı kaynar su

Hazırlanışı
Börülceleri iyice yıkayın ve ayıklayın. Soğanları yemeklik doğrayın, sarımsakları da ince ince doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın.

Zeytinyağını tencereye koyun ve yağ kızdığı zaman üzerine soğanları ve sarımsakları ekleyip kavurun. Soğanların diriliği kaybolduğu zaman börülceleri ve üstüne de domatesleri ekleyin.

Domatesin üzerine tuz ve şekeri de ilave edin. Orta ateşte börülceler yumuşayana ve suyunu salana kadar bekleyin. Fasulyelerin üzerini geçecek kadar kaynar su koyun ve kısık ateşte arada karıştırarak fasulyeler pişene kadar kaynatın.Bu arada 3-4 damla limon sıkın ki fasulyelerin rengi bozulmasın.

Yumurtalı börülce tarifi
Yumurtalı börülce tarifi

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