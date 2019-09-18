Borani tarifi

Evde herkesin yapabileceği ve bütün malzemelerin kolaylıkla bulunduğu bir yemekle karşınızdayız. Her yörede farklı şekilde yapılan borani bu tarifte Amasya usulü yapılıyor. Hafif ve bir o kadar da doyurucu oluşu sizi mutfağa gitmeye yönlendirebilir. İşte nefis bir yumurtalı yemek: Borani...
Bir kasenin içine yoğurdu koyup yavaş yavaş su ekleyerek inceltin.
Nane ve doğranmış sarımsakları ilave edin.
Suyu bir tencerede kaynatın.
İçine tuz ve sirke ilave edin.
Yumurtaları tek tek kaynayan suya kırın ve pişince bir kepçe yardımıyla servis tabağına alın.
Pişmiş yumurtaların üzerine yoğurtlu harcı dökün.
Soğuk servis edin. Afiyet olsun...