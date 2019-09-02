Bolonez sos nasıl yapılır? İşte bolonez sos yapımı ve tarifi
İtalyan mutfağında lezzetli makarna tariflerinin olmazsa olmazı olan bolonez sos, son yıllarda Türk mutfağına da girdi. Makarnanın üzerine peynir ilavesi ile beraber konulan ve damakta enfes tat bırakan bolonez sos, pratik malzemelerle hazırlanıyor. Peki, bolonez sos nasıl yapılır? İşte, yapımı kolay bolonez sos tarifi...
Haşlama makarnayı sade bir şekilde tüketmeyi tercih etmeyenler, restoran ya da evde yapılan makarnalar için genellikle bolonez sos tercih ederler. Domates, peynir ve kıyma gibi malzemelerle hazırlanan, makarnaya daha fazla lezzet katan bu sos ev hanımları tarafından da ilgi görüyor. İşte, bolonez sos malzemeleri ve hazırlanışı.
Malzemeler
200-250 gram yağsız kıyma
2 diş sarımsak (dövülmüş)
3 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
5 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım su bardağı rende parmesan veya rende eski kaşar peyniri
Hazırlanışı
Bütün malzemeleri bir arada kavurarak pişirin. Sonra da haşlanan makarnayla karıştırın. Üzerine rende peynir serpebilir ve arzu ederseniz ince kıyılmış maydanoz da ekleyebilirsiniz.