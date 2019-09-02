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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
02.09.2019 - 22:11, Son Güncelleme:

Bolonez sos nasıl yapılır? İşte bolonez sos yapımı ve tarifi

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Bolonez sos nasıl yapılır? İşte bolonez sos yapımı ve tarifi

İtalyan mutfağında lezzetli makarna tariflerinin olmazsa olmazı olan bolonez sos, son yıllarda Türk mutfağına da girdi. Makarnanın üzerine peynir ilavesi ile beraber konulan ve damakta enfes tat bırakan bolonez sos, pratik malzemelerle hazırlanıyor. Peki, bolonez sos nasıl yapılır? İşte, yapımı kolay bolonez sos tarifi...

Haşlama makarnayı sade bir şekilde tüketmeyi tercih etmeyenler, restoran ya da evde yapılan makarnalar için genellikle bolonez sos tercih ederler. Domates, peynir ve kıyma gibi malzemelerle hazırlanan, makarnaya daha fazla lezzet katan bu sos ev hanımları tarafından da ilgi görüyor. İşte, bolonez sos malzemeleri ve hazırlanışı.

Malzemeler

200-250 gram yağsız kıyma
2 diş sarımsak (dövülmüş)
3 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
5 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım su bardağı rende parmesan veya rende eski kaşar peyniri

Hazırlanışı

Bütün malzemeleri bir arada kavurarak pişirin. Sonra da haşlanan makarnayla karıştırın. Üzerine rende peynir serpebilir ve arzu ederseniz ince kıyılmış maydanoz da ekleyebilirsiniz.

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