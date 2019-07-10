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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Kurabiye Tarifleri>Biscotti tarifi
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Biscotti tarifi

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Biscotti tarifi

Biscotti, İtalyanca iki kere fırınlanmış demek. Özellikle kahvenin yanında çok iyi giden bu kurabiyeler isimlerini pişirilme tekniğinden alıyor. Önce bütün halinde fırınlanan biscotti’ler daha sonra dilimlenip yeniden fırınlanıyor. İçindeki kurutulmuş meyvelerle lezzetlenen biscotti’yi siz de denemelisiniz. Çok beğeneceğinizden eminiz…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 3/4 su bardağı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım su bardağı badem
  • Yarım su bardağı kurutulmuş meyve (üzüm, kayısı, incir vb.)
  • 3 su bardağı un
  • 1,5 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 1 adet portakalın kabuğu

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • Çeyrek su bardağı toz şeker

Hazırlanışı

Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.

Un, kabartma tozu ve tuzu eleyip bir kasede karıştırın.

Portakalın kabuğunu rendeleyin.

Kabuklarını sıcak su yardımıyla soyduğunuz bademleri irice doğrayın.

Kuru meyveleri de küp küp doğrayın.

Yoğurma kabına tereyağı ve toz şekeri alıp krema haline gelene kadar mikserle karıştırın.

Bir yandan karıştırmayı sürdürüp bir yandan yumurtaları teker teker ekleyin.

Rendelediğiniz portakal kabuğunu da ilave edip bir spatula yardımıyla iyice karıştırın.

Bademleri ve kuru meyve parçalarını da ekleyip karıştırmaya devam edin.

Hamuru unlanmış düz bir yüzey üzerine alıp 5-6 santimetre eninde üzerine basılmış iki adet rulo haline getirin.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serip ruloları buraya aktarın.

Yumurta sarısını çırpın ve ruloların üzerine sürün. Toz şekeri yumurtanın üzerine serpin.

Isınmış olan fırına tepsiyi verin ve 30 dakika pişirin.

Ruloları fırından çıkarıp verev dilimleyin ve dilimleri fırının ızgara telinin üzerine dizin.

150-160 derece civarına ayarladığınız fırında 20 dakika daha kurutun.

Biscotti’leriniz hazır. Hava almayan bir kapta sakladığınızda biscotti’ler tazeliklerini uzun süre koruyacaklardır.

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Fotoğraf: Ingimage
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