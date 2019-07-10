Biscotti tarifi

Biscotti, İtalyanca iki kere fırınlanmış demek. Özellikle kahvenin yanında çok iyi giden bu kurabiyeler isimlerini pişirilme tekniğinden alıyor. Önce bütün halinde fırınlanan biscotti’ler daha sonra dilimlenip yeniden fırınlanıyor. İçindeki kurutulmuş meyvelerle lezzetlenen biscotti’yi siz de denemelisiniz. Çok beğeneceğinizden eminiz…
Üzeri için:
Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.
Un, kabartma tozu ve tuzu eleyip bir kasede karıştırın.
Portakalın kabuğunu rendeleyin.
Kabuklarını sıcak su yardımıyla soyduğunuz bademleri irice doğrayın.
Kuru meyveleri de küp küp doğrayın.
Yoğurma kabına tereyağı ve toz şekeri alıp krema haline gelene kadar mikserle karıştırın.
Bir yandan karıştırmayı sürdürüp bir yandan yumurtaları teker teker ekleyin.
Rendelediğiniz portakal kabuğunu da ilave edip bir spatula yardımıyla iyice karıştırın.
Bademleri ve kuru meyve parçalarını da ekleyip karıştırmaya devam edin.
Hamuru unlanmış düz bir yüzey üzerine alıp 5-6 santimetre eninde üzerine basılmış iki adet rulo haline getirin.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serip ruloları buraya aktarın.
Yumurta sarısını çırpın ve ruloların üzerine sürün. Toz şekeri yumurtanın üzerine serpin.
Isınmış olan fırına tepsiyi verin ve 30 dakika pişirin.
Ruloları fırından çıkarıp verev dilimleyin ve dilimleri fırının ızgara telinin üzerine dizin.
150-160 derece civarına ayarladığınız fırında 20 dakika daha kurutun.
Biscotti’leriniz hazır. Hava almayan bir kapta sakladığınızda biscotti’ler tazeliklerini uzun süre koruyacaklardır.