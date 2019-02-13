Biscotti tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Kurabiye Tarifleri>Biscotti tarifi
ORTA ZORLUKTA

Biscotti tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Biscotti tarifi

Bir tür İtalyan kurabiyesi olan biscotti'nin diğer kurabiyelerden en önemli farkı iki kere pişirilerek hazırlanıyor olması. Zaten biscotti kelimesi de İtalyanca "iki kere pişirilmiş" anlamına geliyor. Çok lezzetli ve gevrek olan biscotti'yi siz de evinizde denemek isterseniz tarifi hemen aşağıda…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 2 adet yumurta
  • 1 paket vanilya
  • 1 su bardağı fındık
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • 100 gram tereyağı
  • 2 buçuk su bardağı un
  • Yarım su bardağı kuru üzüm

Hazırlanışı

Biscotti kurabiye yapmaya, oda sıcaklığındaki tereyağını derin bir kaba almakla başlayın.

Üzerine şekeri ilave ederek mikser ile 1 dakika çırpın.

Yumurtaları da ilave ederek çırpmaya devam edin. Bütün malzemelerin iyice karıştığına emin olun.

1 su bardağı fındığı iri kalacak şekilde dövün ve karışıma ekleyin. Dilerseniz fındık yerine badem, ceviz veya damla çikolata koyabilirsiniz.

Kuru üzümü, vanilyayı da ilave ederek karıştırın.

Kabartma tozunu ve ununu azar azar ekleyin.

Biraz yapışkan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Biscotti kurabiye hamurunun elinize somun şekline getirin.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinin içine alın. Elinizi ıslatarak hamurun üzerini düzeltin.

Hamur enine genişleyeceği için ince yapmaya özen gösterin.

Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında yaklaşık 35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Kızarmış bütün kurabiyenizi, çok kalın olmayacak şekilde keskin tırtıklı bir bıçak yardımıyla dilimleyin.

Kestiğiniz dilimleri fırın tepsisinin içine dizin.

Tepsiyi önceden 160 derece ısıtılmış fırına verin. Her yeri iyice kuruyup, kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Biscotti kurabiyeleriniz hazır. Afiyet olsun.

Fotoğraf: Ingimage
Biscotti nasıl yapılır Biscotti tarifi

Popüler Lezizz Tarifleri

Lezizz Öneriler

Un kurabiyesi tarifi

Tarçınlı kurabiye tarifi

Elmalı kurabiye tarifi

Kakaolu ıslak kurabiye tarifi