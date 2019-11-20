Biryani (büryani) nasıl yapılır? Adım adım Hint pilavı biryani tarifi
Aynı zamanda biriyani, biriani, birani veya briyani olarak da bilinen biryani, Hint mutfağında yer alan karışık bir pirinç yemeğidir. Daha sonra yarı pişmiş pirinç ile ayrı ayrı birleştirilerek köri karıştırılarak karşılaştırılabilir. Peki, biryani nasıl yapılır, biryani yaparken gerekli malzemeler neler? İşte, biryani tarifi
Hint mutfağı gerek baharatları gerekse bol çeşidi ile ülkemizde de ilgi görüyor. Hint mutfağı denildiğinde ilk akla gelen lezzetlerden biri de biryani oluyor Temel malzemesi safran olan bu yemeğin tarifini derledik.
Malzemeler
• 1 kilogram kemikli kuzu eti
• 2 su bardağı basmati pirinç
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
• 1 adet kuru soğan
• 3-4 diş ezilmiş sarımsak
• 25 gram dolmalık fıstık
• 50 gram badem
• 2 domates
• 1 çay kaşığı zencefil
• 25 gram kuş üzümü
• Tuz
• Karabiber
Biryani nasıl yapılır?
Öncelikle pirinçleri iyice yıkayın.
Üzerine ılık su ve 1 çay kaşığı tuz ekleyin, 10 dakika kadar bekletin.
Pirinçlerin suyunu iyice süzün.
Tereyağı ve ayçiçeği yağını tavada ısıtın.
Soğanları ve sarımsakları yemeklik doğrayın ve tavaya ekleyip soteleyin.
Kemikli kuzu etlerini ilave edin ve kavurun.
Etler suyunu salıp çekinceye kadar pişirin.
Sonrasında dolmalık fıstık ve bademi ekleyin.
Pirinci ilave edip kavurun.
Küp küp doğradığınız domatesi ekleyip pişirmeye devam edin.
2 su bardağı suyu, zencefili, kuş üzümünü, tuz ve karabiberi ekleyin.
Hafifçe karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişirin 30 dakika kadar pişirin.
Yemeğiniz piştikten sonra 5 dakika dinlendirin ve servis edin. Afiyet olsun…