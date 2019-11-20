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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
20.11.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Biryani (büryani) nasıl yapılır? Adım adım Hint pilavı biryani tarifi

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Biryani (büryani) nasıl yapılır? Adım adım Hint pilavı biryani tarifi

Aynı zamanda biriyani, biriani, birani veya briyani olarak da bilinen biryani, Hint mutfağında yer alan karışık bir pirinç yemeğidir. Daha sonra yarı pişmiş pirinç ile ayrı ayrı birleştirilerek köri karıştırılarak karşılaştırılabilir. Peki, biryani nasıl yapılır, biryani yaparken gerekli malzemeler neler? İşte, biryani tarifi

Hint mutfağı gerek baharatları gerekse bol çeşidi ile ülkemizde de ilgi görüyor. Hint mutfağı denildiğinde ilk akla gelen lezzetlerden biri de biryani oluyor Temel malzemesi safran olan bu yemeğin tarifini derledik.

Malzemeler

• 1 kilogram kemikli kuzu eti
• 2 su bardağı basmati pirinç
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
• 1 adet kuru soğan
• 3-4 diş ezilmiş sarımsak
• 25 gram dolmalık fıstık
• 50 gram badem
• 2 domates
• 1 çay kaşığı zencefil
• 25 gram kuş üzümü
• Tuz
• Karabiber

Biryani nasıl yapılır?

Öncelikle pirinçleri iyice yıkayın.
Üzerine ılık su ve 1 çay kaşığı tuz ekleyin, 10 dakika kadar bekletin.
Pirinçlerin suyunu iyice süzün.
Tereyağı ve ayçiçeği yağını tavada ısıtın.
Soğanları ve sarımsakları yemeklik doğrayın ve tavaya ekleyip soteleyin.
Kemikli kuzu etlerini ilave edin ve kavurun.
Etler suyunu salıp çekinceye kadar pişirin.
Sonrasında dolmalık fıstık ve bademi ekleyin.
Pirinci ilave edip kavurun.
Küp küp doğradığınız domatesi ekleyip pişirmeye devam edin.
2 su bardağı suyu, zencefili, kuş üzümünü, tuz ve karabiberi ekleyin.
Hafifçe karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişirin 30 dakika kadar pişirin.
Yemeğiniz piştikten sonra 5 dakika dinlendirin ve servis edin. Afiyet olsun…

 

 

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