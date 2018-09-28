Birbirinden sağlıklı cipsler yapabileceğiniz 4 malzeme

Fırında Lahana Cipsi

Okuyunca çok şaşırdığınıza eminiz ama lahana tüm sebzeler arasında en besleyici olanıdır. Etten daha fazla demir, sütten daha fazla kalsiyum, ıspanaktan daha fazla C vitamin barındırır. Tarifimiz çok basit. Önce fırınınızı 180 derecede bir süre ısıtın. Lahana yapraklarını ve saplarını iyice yıkayıp, kuruttuktan sonra üzerlerine zeytinyağı ve baharat ekleyin. Fırında 10-15 dakika pişirin. Kıtır kıtır olduktan sonra doğal cips lezzetinin keyfini alacaksınız.

Limonlu Dereotlu Kabak Cipsi

Kabağın kilo vermeye yardımcı olduğunu hepimiz biliriz. Yüksek lif ve su içeriğinden dolayı verdiği doyma hissi de cabasıdır. Yine fırınımızı ısıtıyoruz. Bu sefer 150 dereceye ayarlayıp, ince dilimlenmiş kabağımızı, taze dereotu ve limon suyuyla karıştırıp 1,5 - 2 saat boyunca pişiriyoruz. Biraz uzun gelebilir ama lezzetli bir sebze cipsi için değer.

Muz Cipsi

Marketlerde satılan muz cipslerindeki yüksek fruktozlu mısır şurupları ve yağları size lezzetin arkasına saklanmış sağlıksız besinden başka bir şey sunmayacaktır. Ama evde yapabileceğiniz bu tarifle hem sağlıklı bir cips yiyebilirsiniz hem de gerçek muzun yararlarından faydalanabilirsiniz. Tarifimiz basit ve şöyle: Öncelikle, fırını 150 derecede ısıtın ve muzu 16 dilime ayırın. Bir fırın tepsisinde tek bir katman olarak yayın ve limon suyu ile fırçalayın. Muzlar kuruyuncaya kadar 2-3 saat pişirin. Muzun doğal tatları, sizi ekstra bir tatlandırıcı kullandırmadan lezzet yolculuğuna çıkaracaktır.

Fırında Tarçınlı Elma Cipsi

Elma yemenin faydalarını sayarak bitiremeyiz. Elmayı bu kadar özel yapan şey antioksidan ve lif açısından zenginliğidir. Hipertansiyon, diyabet ve kanser riskini azalttığı bilinmektedir. Elmaları dilimleyip bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine tarçın serpiştirip, 150 derecelik fırında 2 saat boyunca pişirin. Arada bir elmaları çevirmeyi unutmayın.