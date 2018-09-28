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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
28.09.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Birbirinden sağlıklı cipsler yapabileceğiniz 4 malzeme

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Birbirinden sağlıklı cipsler yapabileceğiniz 4 malzeme

Sağlık ve cips kelimeleri nasıl yan yana gelebiliyor diye düşünebilirsiniz. Aslında basit: Sebze tozları, mısır unu ve bir sürü diğer kimyasalın karışımıyla yapılan ambalajlı cipslerden bahsetmiyoruz tabii ki… Bu cipsleri taptaze meyve ve sebzelerden yapabilirsiniz. Ayrıca lezzetlerine çok şaşıracağınızı da şimdiden söyleyelim.

Fırında Lahana Cipsi

Okuyunca çok şaşırdığınıza eminiz ama lahana tüm sebzeler arasında en besleyici olanıdır. Etten daha fazla demir, sütten daha fazla kalsiyum, ıspanaktan daha fazla C vitamin barındırır. Tarifimiz çok basit. Önce fırınınızı 180 derecede bir süre ısıtın. Lahana yapraklarını ve saplarını iyice yıkayıp, kuruttuktan sonra üzerlerine zeytinyağı ve baharat ekleyin. Fırında 10-15 dakika pişirin. Kıtır kıtır olduktan sonra doğal cips lezzetinin keyfini alacaksınız.

Birbirinden sağlıklı cipsler yapabileceğiniz 4 malzeme

Limonlu Dereotlu Kabak Cipsi

Kabağın kilo vermeye yardımcı olduğunu hepimiz biliriz. Yüksek lif ve su içeriğinden dolayı verdiği doyma hissi de cabasıdır. Yine fırınımızı ısıtıyoruz. Bu sefer 150 dereceye ayarlayıp, ince dilimlenmiş kabağımızı, taze dereotu ve limon suyuyla karıştırıp 1,5 - 2 saat boyunca pişiriyoruz. Biraz uzun gelebilir ama lezzetli bir sebze cipsi için değer.

Birbirinden sağlıklı cipsler yapabileceğiniz 4 malzeme

Muz Cipsi

Marketlerde satılan muz cipslerindeki yüksek fruktozlu mısır şurupları ve yağları size lezzetin arkasına saklanmış sağlıksız besinden başka bir şey sunmayacaktır. Ama evde yapabileceğiniz bu tarifle hem sağlıklı bir cips yiyebilirsiniz hem de gerçek muzun yararlarından faydalanabilirsiniz. Tarifimiz basit ve şöyle: Öncelikle, fırını 150 derecede ısıtın ve muzu 16 dilime ayırın. Bir fırın tepsisinde tek bir katman olarak yayın ve limon suyu ile fırçalayın. Muzlar kuruyuncaya kadar 2-3 saat pişirin. Muzun doğal tatları, sizi ekstra bir tatlandırıcı kullandırmadan lezzet yolculuğuna çıkaracaktır.

Birbirinden sağlıklı cipsler yapabileceğiniz 4 malzeme

Fırında Tarçınlı Elma Cipsi

Elma yemenin faydalarını sayarak bitiremeyiz. Elmayı bu kadar özel yapan şey antioksidan ve lif açısından zenginliğidir. Hipertansiyon, diyabet ve kanser riskini azalttığı bilinmektedir. Elmaları dilimleyip bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine tarçın serpiştirip, 150 derecelik fırında 2 saat boyunca pişirin. Arada bir elmaları çevirmeyi unutmayın.

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