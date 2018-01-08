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Bir restorana gittiğinizde asla sipariş etmemeniz gereken 5 şey

Fotoğraflar: Alamy
08.01.2018 - 12:39 | Son Güncelleme:

Dışarıda yemek yemeye gittiğinizde nasıl sipariş verirsiniz? Menüyü saatlerce okuyup, masaları garsonla tek tek tartışarak mı, yoksa "En kısa yol bildiğim yoldur" deyip her zaman yediğinizi seçerek mi? Peki restoranlarda sipariş etmemeniz gerekenleri biliyor musunuz?

ABD'li içerik sitesi INSIDER, bu soruyu New York'un en popüler restoranlarından Ruffian Wine Bar & Chef's Table'ın şefleri Josh Ochoa ve Andy Alexandre'a sordu. Aldıkları cevaplar size, bugüne kadar yiyİp içtiklerinizi sorgulatabilir.

Yeşil Salata
Neredeyse her menüde birkaç salata çeşidi vardır. Hele ki vejetaryen ya da vegansanız seçiminizin salata olması çok muhtemeldir. Ancak bu salatalar genellikle menünün en sıkıcı maddesi olurlar. Paranızın karşılığını almak istiyorsanız başka bir şey sipariş etmeye çalışın.

Bir restorana gittiğinizde asla sipariş etmemeniz gereken 5 şey

Marine Balık
"Ceviche" olarak da bilinen Latin Amerika kökenli bu balık yemeği, çiğ balığın limon suyunun asidiyle "pişirilmesi"yle yapılıyor. Eğer doğru düzgün yapılmazsa ağızda dağılan bir balık değil, lastik gibi bir şey yemek zorunda kalıyorsunuz. İlla balık sipariş edecekseniz gerçekten pişmiş olanını tercih edin.

Bir restorana gittiğinizde asla sipariş etmemeniz gereken 5 şey

Karpuz ve Beyaz Peynir
Türkiye'de yaz aylarının vazgeçilmez ikililerinin başında gelen karpuz-peynire Ochoa ve Alexandre ne yazık ki geçer not vermemiş: "Ne zaman bu tabağı sipariş etsek, hayal kırıklığına uğradık." Belki de doğru karpuz ve doğru peynire denk gelmemişlerdir, kim bilir...

Bir restorana gittiğinizde asla sipariş etmemeniz gereken 5 şey

Somon
Bugüne kadar yediğiniz ve "Unutulmazdı" dediğiniz bir somon yemeği var mı? Zannetmiyoruz. Onun yerine güveçte güzelce pişmiş bir balık ya da midye yemeği sipariş ederseniz damak zevkiniz gelişecektir.

Bir restorana gittiğinizde asla sipariş etmemeniz gereken 5 şey

Ucuz İstiridye
İstiridye ucuz bir ürün değildir ve gittiğiniz restoranda aşırı iyi bir fiyata satılıyorsa, bu sizin kazançlı olduğunuz anlamına gelmez. Bilakis kalitesiz bir istiridye yemek üzere olduğunuz anlamına gelir. Hele ki istiridyelerinizde güçlü bir balık kokusu varsa, hızla oradan kaçmanızı tavsiye ederiz.

Kötü bir restoranda olduğunuza dair 5 işaretSevdiklerinizle özel bir gün kutlamak için ya da günün yorgunluğunu üzerinizden atmak için dışarıda bir akşam yemeği yemek istiyorsunuz. Ama bir türlü nasıl bir mekâna gideceğinize karar veremiyorsunuz. Çünkü bu seçimin, hem kendiniz hem de konuklarınız için utanç verici bir deneyim olmasını istemiyorsunuz. İşte böyle bir durumda, doğru bir restoran seçimi yapmak için, kötü restoranların özelliklerini bilmeniz gerekir. Böylece bu mekânlardan uzak durur ve konuklarınızla harika bir akşam geçirebilirsiniz. İşte kötü bir restoranda olduğunuza dair 5 işaret.
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Etiketler: Restoran , dışarıda yemek yemek
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