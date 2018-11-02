Bir muz, bir tencere, biraz da su... Bu üçü bir araya geldiğinde ortaya çıkan sonuca inanamayacaksınız

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Mutfak Tüyoları
02.11.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Bir muz, bir tencere, biraz da su... Bu üçü bir araya geldiğinde ortaya çıkan sonuca inanamayacaksınız

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Bir muz, bir tencere, biraz da su... Bu üçü bir araya geldiğinde ortaya çıkan sonuca inanamayacaksınız

Zaman zaman hepimiz yaşamışızdır. Her zamanki saatimizde yatmamıza rağmen o gece bir tuhaflık var gibidir. Uyku bir türlü yanımıza uğramaz. Yatakta döner durur, serin kısmı yüzümüze gelsin diye yastığı çeviririz. Ertesi günkü önemli işlerimiz aklımıza gelir, uykumuzu almazsak çok zorlanacağımızı düşünürüz. Düşündükçe uykumuz daha da uzaklara gider. Bir bakmışız sabah olmuş...

Bu haberde böyle gecelerde hayatınızı kurtaracak, kolayca uyumanızı sağlayacak, basit, zararsız ve etkili bir formülümüz var. 

İhtiyacınız olanlar, bir muz, bir tencere, biraz su, bir de isterseniz bir tutam tarçın...

Önce tencerede suyumuzu kaynatıyoruz. Sonra muzumuzu, uçlarını kesip, kabuklarıyla birlikte tencereye yerleştiriyoruz. 10 dakika kadar demlenmesini bekliyoruz. Demlendikten sonra bir fincana güzelce süzüyoruz. İsterseniz bu aşamada bir tutam tarçın da şahane oluyor. Ve afiyet olsun...

Bir muz, bir tencere, biraz da su... Bu üçü bir araya geldiğinde ortaya çıkan sonuca inanamayacaksınız

Bu çayı içtikten sonraki bir saat içinde uyku garantili.

Ya muz ne olacak? Kabuklarını soyup biraz tarçınla mis gibi bir tatlıya dönüştürebilirsiniz.

Peki nasıl oluyor? Muz, özellikle de kabukları, magnezyum ve potasyum açısından çok zengin bir meyve. Magnezyum uyku bozukluklarının tedavisinde çok etkili bir madde. Potasyumla bir araya geldiğinde ise kasların gevşemesini sağlıyor. Dolayısıyla uyku için muhteşem bir yardımcı oluyor.

Bir muz, bir tencere, biraz da su... Bu üçü bir araya geldiğinde ortaya çıkan sonuca inanamayacaksınız

Öte yandan bu çay için mümkünse organik muz kullanın. Organik muz bulamıyorsanız da muzunuzu sıcak suya atmadan önce çok iyi temizleyin. Zira muzu kabuğuyla birlikte kaynattığınız için, kabukta birikmiş olabilecek zararlı maddelerin suya geçme ihtimali var.

Alışkın olmadığımız yerde neden uyuyamıyoruz İşte cevabı...
Alışkın olmadığımız yerde neden uyuyamıyoruz? İşte cevabı...
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