Bir muz, bir tencere, biraz da su... Bu üçü bir araya geldiğinde ortaya çıkan sonuca inanamayacaksınız
Zaman zaman hepimiz yaşamışızdır. Her zamanki saatimizde yatmamıza rağmen o gece bir tuhaflık var gibidir. Uyku bir türlü yanımıza uğramaz. Yatakta döner durur, serin kısmı yüzümüze gelsin diye yastığı çeviririz. Ertesi günkü önemli işlerimiz aklımıza gelir, uykumuzu almazsak çok zorlanacağımızı düşünürüz. Düşündükçe uykumuz daha da uzaklara gider. Bir bakmışız sabah olmuş...
Bu haberde böyle gecelerde hayatınızı kurtaracak, kolayca uyumanızı sağlayacak, basit, zararsız ve etkili bir formülümüz var.
İhtiyacınız olanlar, bir muz, bir tencere, biraz su, bir de isterseniz bir tutam tarçın...
Önce tencerede suyumuzu kaynatıyoruz. Sonra muzumuzu, uçlarını kesip, kabuklarıyla birlikte tencereye yerleştiriyoruz. 10 dakika kadar demlenmesini bekliyoruz. Demlendikten sonra bir fincana güzelce süzüyoruz. İsterseniz bu aşamada bir tutam tarçın da şahane oluyor. Ve afiyet olsun...
Bu çayı içtikten sonraki bir saat içinde uyku garantili.
Ya muz ne olacak? Kabuklarını soyup biraz tarçınla mis gibi bir tatlıya dönüştürebilirsiniz.
Peki nasıl oluyor? Muz, özellikle de kabukları, magnezyum ve potasyum açısından çok zengin bir meyve. Magnezyum uyku bozukluklarının tedavisinde çok etkili bir madde. Potasyumla bir araya geldiğinde ise kasların gevşemesini sağlıyor. Dolayısıyla uyku için muhteşem bir yardımcı oluyor.
Öte yandan bu çay için mümkünse organik muz kullanın. Organik muz bulamıyorsanız da muzunuzu sıcak suya atmadan önce çok iyi temizleyin. Zira muzu kabuğuyla birlikte kaynattığınız için, kabukta birikmiş olabilecek zararlı maddelerin suya geçme ihtimali var.
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