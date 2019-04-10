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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Billuriye tarifi
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Billuriye tarifi

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Billuriye tarifi

Belluriye olarak da bilinen billuriye tatlısı, fıstıklı tatlıları seven herkesin bayılacağı bir tarif. Lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan billuriye tatlısını denemek isterseniz, bol şerbetli billuriye tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 500 gram tel kadayıf
  • 250 gram tereyağı
  • 1 su bardağı çekilmiş Antep fıstığı

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı toz şeker
  • 5 su bardağı su

Üzeri için:

  • 3 yemek kaşığı çekilmiş Antep fıstığı

Hazırlanışı

Derin bir tencereye su ve şekeri koyun. Ocağı orta ateşte açın.

Şeker eriyinceye kadar tencereyi sürekli karıştırın.

Şerbetin koyulaşması için tencereyi en az 20 dakika boyunca kaynatıp, ocaktan alın.

Tel kadayıfı geniş bir tepsiye koyup ellerinizle tel tel ayırın.

Tereyağını küçük bir sos tenceresinde eritin.

Erittiğiniz tereyağını kadayıfların üzerinde gezdirerek dökün.

Kadayıfın tereyağını emesini sağlayın.

Kadayıfın yarısını fırın tepsisine yerleştirin, üzerine iyice bastırarak düzleştirin.

Çekilmiş Antep fıstıklarını tepsiye yayın.

Kenarda kalan yarım kadayıfı kullanarak fıstıkların üzerini tamamen kapatın.

Tepsinin üzerine pişirme kağıdı serip elinizle güzelce bastırın. Pişirme kağıdı kadayıfın kızarmasını önleyecektir.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 30 dakika kadar pişirin.

Kadayıfı fırından çıkarıp 10 dakika bekledikten sonra üzerine yavaşça soğumuş şerbeti dökün.

Kadayıfı yarım saat kadar şerbeti çekmesi için beklettikten sonra üzerini Antep fıstığı ile süsleyip hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Fotoğraf: Alamy
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