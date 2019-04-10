Billuriye tarifi

Belluriye olarak da bilinen billuriye tatlısı, fıstıklı tatlıları seven herkesin bayılacağı bir tarif. Lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan billuriye tatlısını denemek isterseniz, bol şerbetli billuriye tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Şerbeti için:
Üzeri için:
Derin bir tencereye su ve şekeri koyun. Ocağı orta ateşte açın.
Şeker eriyinceye kadar tencereyi sürekli karıştırın.
Şerbetin koyulaşması için tencereyi en az 20 dakika boyunca kaynatıp, ocaktan alın.
Tel kadayıfı geniş bir tepsiye koyup ellerinizle tel tel ayırın.
Tereyağını küçük bir sos tenceresinde eritin.
Erittiğiniz tereyağını kadayıfların üzerinde gezdirerek dökün.
Kadayıfın tereyağını emesini sağlayın.
Kadayıfın yarısını fırın tepsisine yerleştirin, üzerine iyice bastırarak düzleştirin.
Çekilmiş Antep fıstıklarını tepsiye yayın.
Kenarda kalan yarım kadayıfı kullanarak fıstıkların üzerini tamamen kapatın.
Tepsinin üzerine pişirme kağıdı serip elinizle güzelce bastırın. Pişirme kağıdı kadayıfın kızarmasını önleyecektir.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 30 dakika kadar pişirin.
Kadayıfı fırından çıkarıp 10 dakika bekledikten sonra üzerine yavaşça soğumuş şerbeti dökün.
Kadayıfı yarım saat kadar şerbeti çekmesi için beklettikten sonra üzerini Antep fıstığı ile süsleyip hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.