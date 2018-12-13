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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.12.2018 - 13:43, Son Güncelleme:

Bilinenleri tersine çeviren araştırma: Fast food restoranlarındaki menüler daha sağlıklı

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Bilinenleri tersine çeviren araştırma: Fast food restoranlarındaki menüler daha sağlıklı

Liverpool Üniversitesinin, İngiliz Tıp Dergisi’nde yayınladığı rapor, restoranlardaki menülerin, fast food restoranlarda bulunan menülerden daha sağlıksız olduğunu ortaya koydu.

İngiltere’de yapılan bir araştırma, restoranlara karşı bugüne kadar bilinenlerin aksine bir rapor sundu. Liverpool Üniversitesinden araştırmacılar, İngiliz Tıp Dergisi’nde yayınladıkları raporda, normal restoranlardaki menülerin, fast food menülerinden daha sağlıksız olduğu ortaya koydu. 21 restoran ve 6 fast food restoranında 13 bin 500’den fazla menünün incelenmesi sonucunda normal restoranların bin veya daha yüksek kalorili öğünler sunma olasılığının, fast food restoranlarından 5 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Sağlık uzmanları öğünlerin 600 kaloriyi geçmemesi gerektiğini savunurken yapılan araştırma, restoranlarda sunulan öğünlerin 10 33 kalori, fast food zincirlerindeki öğünlerin ise 751 kalori olduğunu ortaya koydu. İnternet üzerinden kalori içeriğinin hesaplanması yöntemiyle restoranlardaki 10 öğünden sadece bir tanesinin sağlıklı ya da 600 kalorinin altında sayılabileceği tespit edildi. Araştırmada, normal restoranların bin kalori veya daha yüksek kalorili öğünler sunma olasılığının fast food restoranlarından 5 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Uzmanlar, çalışmada benzer menüleri karşılaştırdıklarında da restoran yemeklerinin kalori içeriğinin daha fazla olduğunu ifade etti. Lokantalardaki hamburger menüleri, fast food zincirlerinde satılanlardan 414, restoranlardaki salataların da 142 kalori daha fazla olduğu belirtildi.

Liverpool Üniversitesi Psikoloji Bölümü yetkilisi Dr. Eric Robinson açıklamasında analizin içecekleri, başlangıçları ve tatlıları içermediğinin altını çizerek, "Sonuçlar şok ediciydi. Muhtemelen restoranlarda tüketilen kaloriler hafife alındı” diye konuştu.

Dr. Robinson, kullanılan malzemelerin ve pişirme yöntemlerinin aradaki farkta etkili olabileceğini söyledi. Gıda endüstrisinin değişiklik yapmak zorunda olduğunu dile getiren Dr. Robinson, "Gıda endüstrisinin ne yapması gerektiği çok açık. Daha sorumlu davranmaları ve servis edilen öğünlerdeki kalori miktarını azaltmaları gerekiyor” dedi.

Dr Robinson, dışarıdan yemek tüketiminin daha fazla kaloriye mal olduğunu vurgulayarak, kullanıcıların çevrim içi hizmetlerle eve teslim menüleri tercih etmesinin durumu daha da kötüleştirebileceğini ifade etti.

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