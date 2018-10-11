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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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11.10.2018 - 17:22, Son Güncelleme:

Bilim insanları uyardı: Dünyanın geleceği için et yemeyi bırakmalıyız

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Bilim insanları uyardı: Dünyanın geleceği için et yemeyi bırakmalıyız

Bilim insanları iklim değişikliği, su kıtlığı ve çevre kirliliği gibi sorunlarla başa çıkmak için "fleksitaryen" beslenme biçiminin benimsenmesi gerektiğini duyurdu. "Fleksitaryen" beslenme biçimi ağırlıklı olarak bitkilerden elde edilmiş gıdaların tüketimi anlamına geliyor.

Bilim dergisi Nature'da yayımlanan ve BBC'nin aktardığı araştırmaya göre, 2050 yılına kadar herkes için sürdürülebilir yaşam koşulları sağlanabilmesi için atılması gereken üç temel adım bulunuyor.

Bunların birincisi et tüketiminin önüne geçilerek, bitkilerden elde edilmiş gıdaların tüketiminin sağlaması. İkinci adım fgda israfının yarıya indirilmesi, üçüncüsü ise tarım uygulamalarının iyileştirilmesi.

Yazarlar, bu adımlar atılmadığı takdirde, gıda sisteminin etkilerinin yüzde 90 artabileceğini belirtiyor.

Bilim insanları uyardı: Dünyanın geleceği için et yemeyi bırakmalıyız

Makalenin baş yazarı, Oxford Üniversitesi'nden Dr. Marco Springman, "Bir dizi sağlıklı beslenme biçimini benimseyebiliriz ama son bilimsel kanıtlara göre, bunların ortak noktası hepsinin göreceli olarak bitkilerden elde edilmiş gıdalardan oluşması. İsterseniz az miktarda hayvansal ürün tüketebilirsiniz. Buna Akdeniz beslenmesi de diyebilirsiniz, biz fleksitaryen diyoruz. Peskataryen, vejetaryen ya da vegan da olabilirsiniz. Biz daha muhafazakar bir yaklaşım izleyip fleksitaryen diyeti önerdik ama bu beslenme biçiminde bile kırmızı et tüketimi haftada bir kezi geçmiyor" ifadelerini kullanıyor.

Yazarlar, gıda sisteminin iklim değişikliğinin bir numaralı itici gücü olduğuna, tatlı su kaynaklarını tükettiğine ve aşırı azot ve fosfor üretimi nedeniyle çevre kirliliğine yol açtığına dikkat çekiyor.

Araştırmada 2010-2050 yılları arasında beklenen nüfus ve gelir artışı göz önüne alınarak bu etkilerin yüzde 50 ila 90 artabileceği, bunun da gezegenimizin sınırlarını zorlamak anlamına geleceğini vurguluyor.

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