Bıldırcın dolması nasıl yapılır? İşte bıldırcın dolması tarifi ve malzemeleri

Enfes akşam yemeği sofraları için farklı ve lezzetli tat arıyorsanız bıldırcın dolması tarifi tam size göre. Yapımı zor gibi görünse de bazı püf noktalarına uyulduğu zaman bıldırcın dolmasını hazırlamak aslında oldukça kolay. Peki, bıldırcın dolması yapmanın püf noktaları neler? İşte, bıldırcın dolması yapımı ve hazırlanışı.

Malzemeler

5 orta boy bıldırcın

5 çorba kaşığı tereyağı

1 büyük soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı pirinç

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı karabiber

2 su bardağı su

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

Hazırlanışı

İlk olarak fırını 180 dereceye ayarlayın ve ısıtmaya başlayın.

Bıldırcınları iyice temizleyin tüyü kalmışsa eğer ayıklayın.

Ayıklanmış pirinçleri tuzlu suda bir müddet bekletin.

Soğanı yemeklik doğrayın.

Kuş üzümlerini de tıpkı pirinçler gibi ılık suya koyun.

Daha sonra orta boy bir tavaya 2 çorba kaşığı tereyağı koyun ve eritin.

Bıldırcınları tavada birkaç dakika arkalı önlü mühürleyin ve kenara alın.

Kalan 3 çorba kaşığı tereyağını başka bir tavada eritin ve içine soğanları ekleyip kavurmaya başlayın.

Soğanlar kızarmaya başladığında suda beklettiğimiz pirinçleri ve yine suda bekleyen kuş üzümlerini, tuzu, biberi, tarçını ve dolmalık fıstıkları tavaya ilave edin.

Tavadaki malzemeleri iyice karıştırarak 5 dakika kavurun.

2 bardak sıcak su ekleyin ve pilav gibi pişirin.

Karışımı pişirdikten sonra 20 dakika dinlendirin.

Dinlendirdikten sonra daha önce kızarttığınız bıldırcınlara çorba kaşığı yardımıyla dolma içini doldurun.

Doldurduğunuz bıldırcınları cam bir kaba yerleştirin ve üzerine 2 bardak su ekleyip fırına verin.

Yaklaşık 30 dakika pişirdikten sonra bıldırcınları fırından çıkarıp biraz dinlendirin. Daha sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...