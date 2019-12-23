Bici bici Adana'da özellikle yaz aylarında dayanılmaz sıcaklara karşı mücadelede çok önemli bir rolü olan geleneksel bir tatlı. Özetle tarif etmek gerekirse nişastalı sütsüz bir muhallebi hazırlanıyor. Gül suyu ve pudra şekeriyle lezzetlendirilmiş boyalı buzla birlikte servis ediliyor. Siz de hem ağzınızı tatlandıracak hem de içinizi ferahlatacak bir lezzet arıyorsanız bici biciyi mutlaka deneyin. İşte pratik ve ekonomik bici bici tarifi...
Süslemek için:
Nişasta ve suyu çırpma teliyle karıştırarak pişirin.
Katılaştığında bir fırın kabında veya tepside en az 4 saat dinlendirin.
Bir kapta gül suyu, kırmızı gıda boyası ve pudra şekerini karıştırıp buzdolabında soğutun.
Küp küp kestiğiniz muhallebinin üzerine şerbetten dökün.
Üzerine 1 su bardağı rendelenmiş buz koyun.
Pudra şekeri, muz ve kırmızı meyveler ile servis edebilirsiniz.