Bici bici Adana'da özellikle yaz aylarında dayanılmaz sıcaklara karşı mücadelede çok önemli bir rolü olan geleneksel bir tatlı. Özetle tarif etmek gerekirse nişastalı sütsüz bir muhallebi hazırlanıyor. Gül suyu ve pudra şekeriyle lezzetlendirilmiş boyalı buzla birlikte servis ediliyor. Siz de hem ağzınızı tatlandıracak hem de içinizi ferahlatacak bir lezzet arıyorsanız bici biciyi mutlaka deneyin. İşte pratik ve ekonomik bici bici tarifi...