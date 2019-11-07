Bici aşı nasıl yapılır? İşte, adım adım bici aşı tarifi
Sarmasıyla bilinen asma yaprağının kullanıldığı başka yemekler de var, bici aşı da bunlardan biri. Bulgur ve asma yaprağıyla hazırlanan bici aşı mayhoş bir aroması olan yöresel bir lezzet. Peki, bici aşı nasıl yapılır? İşte, adım adım bici aşı tarifi
Ankara yöresine ait oldukça pratik bir lezzet olan bici aşının yapımıyla ilgili bilgileri derledik:
Bici aşı için gerekli malzemeler
20 tane taze asma yaprağı
1 çay bardağı bulgur
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 orta boy soğan
1 çay kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
2 su bardağı su
4 diş sarımsak
3 yemek kaşığı süzme yoğurt
Tuz
BİCİ AŞI NASIL YAPILIR?
Soğanı yemeklik doğrayın ve sıvı yağda bir tencere içinde pembeleşinceye kadar kavurun.
Asma yapraklarını da ince bir şekilde kıyın ve salçalarla birlikte tencerenin içine alıp kavurmaya devam edin.
Birkaç dakika sonra suyunu ekleyin ve kaynama aşamasına gelindiğinde bulguru tencereye alın.
Bulgur suyunu çekince ocaktan alın.
Üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek servis yapabilirsiniz.