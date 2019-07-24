Biber salçası nasıl yapılır? Biber salçasının tarifi ve püf noktaları
Biber salçası kahvaltıların ve tencere yemeklerinin olmazsa olmazıdır. Yemekler farklı bir tat ve koku katan biber salçasının malzemesi olan kapya biberleri dört mevsim marketlerde bulmak mümkün ancak özellikle yazın yapılan biber salçasının tadına hiç doyum olmaz. Siz de bu yaz günlerini biber salçası yaparak değerlendirmek, kış sofralarınızı nefis ev yapımı salçayla lezzetlendirmek isterseniz püf noktalarımızı ve tarifimizi kesinlikle kaçırmayın. İşte evde biber salçası yapılışı…
Tüm tariflerde, özellikle de uzun süre saklanacak yiyeceklerin tariflerinde hep belirttiğimiz gibi, biber salçası yaparken de taze ve körpe biberler kullanın. Biberlerinizi bol etli olmasına dikkat edin.
Salçanızı kaynatırken sürekli karıştırın. Karıştırmakta kullandığınız kaşığın tahta olmasına özen gösterin. Aksi takdirde metal kaşık salçanızın sulanmasına neden olacaktır.
Salçanızın tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayın. Ancak şunu unutmayın: Tuzlu salça daha uzun ömürlü olur, salça tuzun bozulmasına engel olur. Miktarı ne olursa olsun salçaya mutlaka iyotlu tuz değil kaya tuzu ekleyin. Bu salçanızın kıvamı açısından çok önemlidir. İyotlu sofra tuzu kullandığınız takdirde salçanız sulanacaktır.
Salçalarınızı koyacağınız kavanozları kaynatıp dezenfekte edin ve kurutun. Mümkünse kavanozların iç kısımlarına ellerinizle temas etmemeye çalışın. Kullandığınız kapakların da mümkünse yeni olmasına dikkat edin. Kapakları da kavanozlarla birlikte kaynatabilirsiniz.
Salçalarınızı kavanozlara bölüştürdükten sonra üstüne bir parmak kalınlığında sıvı yağ koyun. Böylece salçanız hava ile temas etmez ve bozulmaz. Sıvı yağ yerine erittiğiniz tereyağını da salçanın üzerine dökebilirsiniz. Yağ donduğunda ikinci bir kapak vazifesi görecektir.
Salçanın içine arzu ederseniz beşte bir oranında domates de ilave edebilirsiniz. Domates salçanızın lezzetini artırdığı gibi malzemeleri süzgeçten geçirmenizi de kolaylaştırır.
5 kilogram kapya biber
500 gram acı sivri biber (miktarını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz)
3 yemek kaşığı kaya tuzu
Biberlerin saplarını ve çekirdeklerini iyice ayıklayın.
Hepsini iyi parçalar halinde doğrayıp aralarına kaya tuzu serperek tencereye aktarın.
Az miktarda sıcak su eklediğiniz malzemelerin tencerenin kapatıp 20 dakika kadar pişirin.
Suyunu süzdüğünüz biberlerin posasını tel süzgeçten geçirin ya da biberleri el blender’ı ile püre haline gelene kadar çekin.
Ardından biber püresini kurutmaya başlayın. Bunun için tuz eklediğiniz salçanızı geniş tepsilere koyup güneşte ya da fırında kurutabilirsiniz. Güneşte kurutacaksanız üzerine temiz bir örtü örtmeyi unutmayın.
Kurumakta olan salçalarınızı üstlerinin kabuk bağlamaması için günde birkaç kez karıştırmayı ihmal etmeyin.
Bir başka yöntem de salçayı bir tahta kaşıkla sürekli karıştırarak kısık ateşte suyu buharlaşana kadar pişirmektir.
Kavanozlara aktardığınız salçaların kapaklarını sıkıca kapatın. Salçalarınızı güneş almayan bir yerde saklayın. Kapağını açtığınız salçayı buzdolabına kaldırın.