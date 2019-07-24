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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
24.07.2019 - 16:27, Son Güncelleme:

Biber salçası nasıl yapılır? Biber salçasının tarifi ve püf noktaları

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Biber salçası nasıl yapılır? Biber salçasının tarifi ve püf noktaları

Biber salçası kahvaltıların ve tencere yemeklerinin olmazsa olmazıdır. Yemekler farklı bir tat ve koku katan biber salçasının malzemesi olan kapya biberleri dört mevsim marketlerde bulmak mümkün ancak özellikle yazın yapılan biber salçasının tadına hiç doyum olmaz. Siz de bu yaz günlerini biber salçası yaparak değerlendirmek, kış sofralarınızı nefis ev yapımı salçayla lezzetlendirmek isterseniz püf noktalarımızı ve tarifimizi kesinlikle kaçırmayın. İşte evde biber salçası yapılışı…

Tüm tariflerde, özellikle de uzun süre saklanacak yiyeceklerin tariflerinde hep belirttiğimiz gibi, biber salçası yaparken de taze ve körpe biberler kullanın. Biberlerinizi bol etli olmasına dikkat edin.

Salçanızı kaynatırken sürekli karıştırın. Karıştırmakta kullandığınız kaşığın tahta olmasına özen gösterin. Aksi takdirde metal kaşık salçanızın sulanmasına neden olacaktır.

Salçanızın tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayın. Ancak şunu unutmayın: Tuzlu salça daha uzun ömürlü olur, salça tuzun bozulmasına engel olur. Miktarı ne olursa olsun salçaya mutlaka iyotlu tuz değil kaya tuzu ekleyin. Bu salçanızın kıvamı açısından çok önemlidir. İyotlu sofra tuzu kullandığınız takdirde salçanız sulanacaktır.

Domates salçası nasıl yapılır Domates salçasının yapılışı ve püf noktaları
Domates salçası nasıl yapılır? Domates salçasının yapılışı ve püf noktaları

Salçalarınızı koyacağınız kavanozları kaynatıp dezenfekte edin ve kurutun. Mümkünse kavanozların iç kısımlarına ellerinizle temas etmemeye çalışın. Kullandığınız kapakların da mümkünse yeni olmasına dikkat edin. Kapakları da kavanozlarla birlikte kaynatabilirsiniz.

Salçalarınızı kavanozlara bölüştürdükten sonra üstüne bir parmak kalınlığında sıvı yağ koyun. Böylece salçanız hava ile temas etmez ve bozulmaz. Sıvı yağ yerine erittiğiniz tereyağını da salçanın üzerine dökebilirsiniz. Yağ donduğunda ikinci bir kapak vazifesi görecektir.

Salçanın içine arzu ederseniz beşte bir oranında domates de ilave edebilirsiniz. Domates salçanızın lezzetini artırdığı gibi malzemeleri süzgeçten geçirmenizi de kolaylaştırır.

5 kilogram kapya biber
500 gram acı sivri biber (miktarını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz)
3 yemek kaşığı kaya tuzu

Biberlerin saplarını ve çekirdeklerini iyice ayıklayın.

Hepsini iyi parçalar halinde doğrayıp aralarına kaya tuzu serperek tencereye aktarın.

Az miktarda sıcak su eklediğiniz malzemelerin tencerenin kapatıp 20 dakika kadar pişirin.

Biber parpullaması tarifi
Biber parpullaması tarifi

Suyunu süzdüğünüz biberlerin posasını tel süzgeçten geçirin ya da biberleri el blender’ı ile püre haline gelene kadar çekin.

Ardından biber püresini kurutmaya başlayın. Bunun için tuz eklediğiniz salçanızı geniş tepsilere koyup güneşte ya da fırında kurutabilirsiniz. Güneşte kurutacaksanız üzerine temiz bir örtü örtmeyi unutmayın.

Kurumakta olan salçalarınızı üstlerinin kabuk bağlamaması için günde birkaç kez karıştırmayı ihmal etmeyin.

Bir başka yöntem de salçayı bir tahta kaşıkla sürekli karıştırarak kısık ateşte suyu buharlaşana kadar pişirmektir.

Kavanozlara aktardığınız salçaların kapaklarını sıkıca kapatın. Salçalarınızı güneş almayan bir yerde saklayın. Kapağını açtığınız salçayı buzdolabına kaldırın.

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