Biber dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı biber dolması tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriBiber dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı biber dolması tarifi
GeriMutfak Tüyoları Biber dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı biber dolması tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
02.08.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

Biber dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı biber dolması tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Biber dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı biber dolması tarifi

Zeytinyağlıların şahı biber dolması, büyük küçük herkesin severek tükettiği lezzetlerden biri. Yaprak sarmasının meşakkatinin aksine çok daha kolay olan biber dolması her evde bulunan malzemelerle yapılabilir, baharatları ve iç harcı ise sizin damak zevkinize kalmış. Peki, biber dolması nasıl yapılır?

Biber dolması için önce biberler ayıklanır. İç malzemesi karıştırılıp biberlerin içi doldurulur. Daha sonra üstünü domates vb. yiyeceklerle süslemek mümkündür ve kısık ateşte ocağa konulup pişirilir.

BİBER DOLMASI

10-12 adet dolmalık biber
2 adet orta boy soğan
2 diş sarımsak
3 adet domates (kabukları kapak için ayrılacak)
1,5 su bardağı pirinç
1 çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı salça
1 su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber
Dolmaların yarısına gelecek kadar su

Yapılışı

1. Soğanı ve sarımsakları yemeklik doğrayın. Domatesleri soyup kabuklarını ayırın ve içlerini yemeklik doğrayın. Pirinci yıkayıp süzün.

2. Zeytinyağını tencereye alın. Soğanı ve sarımsağı bir miktar tuz eleyip soteleyin. Salçayı ekleyerek 1 dakika kadar kavurun. Domatesleri ekleyip ezilinceye kadar kavurun.

3. Süzdüğünüz pirinci tencereye ekleyip 2 dakika kadar kavurun. Tuzunu, biberini ve 1 su bardağı sıcak suyu ekleyip karıştırın, suyunu çekince ocaktan alıp soğumaya bırakın.

4. Biberi yıkayın, saplarını çıkartıp içlerini boşaltın. Biberlere hazırladığınız harcı çok sıkıştırmadan paylaştırın.

5. Biberleri tencereye yerleştirin (aralarında boşluk kalmamasına dikkat edin). Biberlerin yarısına gelecek kadar su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte biberler yumuşayıncaya kadar arada suyunu kontrol ederek pişirin.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber
Biber dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı biber dolması tarifi
Şifa dağıtıyor: Çam kozalağı reçeli nasıl yapılır?
Taze barbunya nasıl pişirilir? İşte püf noktaları
Shortcake nedir, nasıl yapılır?