Biber dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı biber dolması tarifi
Pirinç yemeklerinin en sevilenlerinden biridir zeytinyağlı biber dolması. Biber dolması için önce biberler ayıklanır. İç malzemesi karıştırılıp biberlerin içi doldurulur. Daha sonra üstünü domates vb. yiyeceklerle süslemek mümkündür ve kısık ateşte ocağa konulup pişirilir. İşte, zeytinyağlı biber dolması için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları
Türk mutfağının geleneksel lezzeti biber dolmasını daha önce hiç denememiş olanlar için enfes bir tarif derledik. Biber dolmasını pirinçle yapabileceğiniz gibi bulgurla da deneyebilirsiniz.
BULGURLU BİBER DOLMASI
10-12 adet dolmalık biber
2 adet orta boy soğan
2 diş sarımsak
3 adet domates (kabukları kapak için ayrılacak)
1,5 su bardağı pirinç (pilavlık)
1 çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı salça
1 su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber
Dolmaların yarısına gelecek kadar su
Yapılışı
Soğanı ve sarımsakları yemeklik doğrayın. Domatesleri soyup kabuklarını ayırın ve içlerini yemeklik doğrayın. Pirinci yıkayıp süzün.
Zeytinyağını tencereye alın. Soğanı ve sarımsağı bir miktar tuz eleyip soteleyin.
Salçayı ekleyerek 1 dakika kadar kavurun. Domatesleri ekleyip ezilinceye kadar kavurun.
Süzdüğünüz pirinci tencereye ekleyip 2 dakika kadar kavurun.
Tuzunu, biberini ve 1 su bardağı sıcak suyu ekleyip karıştırın, suyunu çekince ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Biberi yıkayın, saplarını çıkartıp içlerini boşaltın. Biberlere hazırladığınız harcı çok sıkıştırmadan paylaştırın.
Biberleri tencereye yerleştirin (aralarında boşluk kalmamasına dikkat edin).
Biberlerin yarısına gelecek kadar su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte biberler yumuşayıncaya kadar arada suyunu kontrol ederek pişirin.
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