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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
11.02.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Biber dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı biber dolması tarifi

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Biber dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı biber dolması tarifi

Pirinç yemeklerinin en sevilenlerinden biridir zeytinyağlı biber dolması. Biber dolması için önce biberler ayıklanır. İç malzemesi karıştırılıp biberlerin içi doldurulur. Daha sonra üstünü domates vb. yiyeceklerle süslemek mümkündür ve kısık ateşte ocağa konulup pişirilir. İşte, zeytinyağlı biber dolması için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları

Türk mutfağının geleneksel lezzeti biber dolmasını daha önce hiç denememiş olanlar için enfes bir tarif derledik. Biber dolmasını pirinçle yapabileceğiniz gibi bulgurla da deneyebilirsiniz.

BULGURLU BİBER DOLMASI

10-12 adet dolmalık biber
2 adet orta boy soğan
2 diş sarımsak
3 adet domates (kabukları kapak için ayrılacak)
1,5 su bardağı pirinç (pilavlık)
1 çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı salça
1 su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber
Dolmaların yarısına gelecek kadar su

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Yaprak sarma tarifi

Yapılışı

Soğanı ve sarımsakları yemeklik doğrayın. Domatesleri soyup kabuklarını ayırın ve içlerini yemeklik doğrayın. Pirinci yıkayıp süzün.

Zeytinyağını tencereye alın. Soğanı ve sarımsağı bir miktar tuz eleyip soteleyin.

Salçayı ekleyerek 1 dakika kadar kavurun. Domatesleri ekleyip ezilinceye kadar kavurun.

Süzdüğünüz pirinci tencereye ekleyip 2 dakika kadar kavurun.

Tuzunu, biberini ve 1 su bardağı sıcak suyu ekleyip karıştırın, suyunu çekince ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Biberi yıkayın, saplarını çıkartıp içlerini boşaltın. Biberlere hazırladığınız harcı çok sıkıştırmadan paylaştırın.

Biberleri tencereye yerleştirin (aralarında boşluk kalmamasına dikkat edin).

Biberlerin yarısına gelecek kadar su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte biberler yumuşayıncaya kadar arada suyunu kontrol ederek pişirin.

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Etli kabak dolması tarifi

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