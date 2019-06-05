Bezelye yemeği nasıl yapılır? İşte pratik bezelye yemeği tarifi
Yaz mevsiminin gelmesi ile beraber, taze sebze yemekleri de softamızdaki yerini almaya başladı. Sıcak yaz akşamında, hafif ve kalorisi düşük yemek tercihi yapan ev hanımları, internet üzerinden bezelye tariflerini araştırıyor. Peki, hem lezzetli hem de kolay bir yemek olan bezelye yemeği nasıl yapılır? İşte, pratik ve yapımı kolay taze bezelye yemeği tarifi.
Hem pratik hem de yapımı olan olan bezelye, lezzeti ile ev hanımlarının en fazla tercih ettiği yemekler arasında yer tutuyor. İşte, sizin için hazırladığımız hem lezzetli hem de çok pratik olan bezelye yemeği tarifi...
MALZEMELER
1 kilogram taze bezelye
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 adet domates
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
Su
Sıvı yağ
HAZIRLANIŞI
Bezelyeleri güzelce temizleyip yıkayın.
Soğanı ve sarımsakları ince ince doğrayın.
Sıvı yağı soğanlarla birlikte tencereye ekleyin.
Soğanları tamamen pembeleşene kadar kavurduktan sonra salçaları da tencereye ilave edin.
Biraz daha kavurduktan sonra sarımsak ve bezelyeleri ekleyin.
Bu sırada domatesi küp küp doğrayın.
Doğranmış domatesleri de ekledikten sonra tencerenin kapağı kapatın ve yemeği kısık ateşte pişmeye bırakın.
Pişme esnasında tencerede yeteri kadar su kalmazsa biraz daha su ekleyip kısık ateşte pişirmeye devam edin.
Taze bezelye yemeğiniz hazır. Hemen sıcak servis edebilirsiniz, afiyet olsun.