Bezelye yemeği nasıl yapılır? İşte pratik bezelye yemeği tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriBezelye yemeği nasıl yapılır? İşte pratik bezelye yemeği tarifi
GeriLezizz Bezelye yemeği nasıl yapılır? İşte pratik bezelye yemeği tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz
05.06.2019 - 19:34, Son Güncelleme:

Bezelye yemeği nasıl yapılır? İşte pratik bezelye yemeği tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bezelye yemeği nasıl yapılır? İşte pratik bezelye yemeği tarifi

Yaz mevsiminin gelmesi ile beraber, taze sebze yemekleri de softamızdaki yerini almaya başladı. Sıcak yaz akşamında, hafif ve kalorisi düşük yemek tercihi yapan ev hanımları, internet üzerinden bezelye tariflerini araştırıyor. Peki, hem lezzetli hem de kolay bir yemek olan bezelye yemeği nasıl yapılır? İşte, pratik ve yapımı kolay taze bezelye yemeği tarifi.

Hem pratik hem de yapımı olan olan bezelye, lezzeti ile ev hanımlarının en fazla tercih ettiği yemekler arasında yer tutuyor. İşte, sizin için hazırladığımız hem lezzetli hem de çok pratik olan bezelye yemeği tarifi...

MALZEMELER

1 kilogram taze bezelye
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 adet domates
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
Su
Sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Bezelyeleri güzelce temizleyip yıkayın.

Soğanı ve sarımsakları ince ince doğrayın.

Sıvı yağı soğanlarla birlikte tencereye ekleyin.

Soğanları tamamen pembeleşene kadar kavurduktan sonra salçaları da tencereye ilave edin.

Biraz daha kavurduktan sonra sarımsak ve bezelyeleri ekleyin.

Bu sırada domatesi küp küp doğrayın.

Doğranmış domatesleri de ekledikten sonra tencerenin kapağı kapatın ve yemeği kısık ateşte pişmeye bırakın.

Pişme esnasında tencerede yeteri kadar su kalmazsa biraz daha su ekleyip kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Taze bezelye yemeğiniz hazır. Hemen sıcak servis edebilirsiniz, afiyet olsun.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi