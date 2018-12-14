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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.12.2018 - 14:54, Son Güncelleme:

Beyran nedir? Beyran nasıl yapılır?

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Beyran nedir? Beyran nasıl yapılır?

UNESCO tarafından gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep'in en beğenilen lezzetlerinden biri de beyran. Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan beyran çorbası nezle ve grip gibi solunum yolu hastalıklarına karşı adeta bir şifa kaynağı oluyor. Bu eşsiz lezzeti evde hazırlamak isteyen vatandaşlar, beyran çorbasının nasıl yapıldığını ve tarifini sorguluyor. İşte, beyran çorbası tarifi...

Türk mutfağının en eski lezzetlerinden beyran çorbası, çok yüksek ateşte pişirilmesinin yanı sıra içindeki kuzu eti, baharat ve bol sarımsakla kış aylarında bağışıklık sistemini sağlamlaştırarak hastalıklara karşı koruyucu oluyor. Gaziantep kahvaltılarının vazgeçilmezi beyran, bakır sahanlarda tek tek hazırlanıyor.

BEYRAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

"Az yağlı kuzu kolu akşamdan kısık ateşte pişirilir. Et piştikten sonra kemiğinden ayrılır. Pirinç bol suda nişastasından ayrılıncaya kadar haşlanır." Siz de bu lezzeti evinizde yapabilirsiniz. İşte, beyran çorbası yaparken dikkat etmeniz gerekenler...

MALZEMELER

1 kilogram kuzu incik
2 çay bardağı pirinç
5-6 su bardağı su
1 yemek kaşığı tereyağı
2 tatlı kaşığı biber salçası
2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
8 diş sarımsak
Tuz
Karabiber

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YAPILIŞI

İlk olarak önceden hazırladığınız kuzu etini düdüklü tencereye alın. Etin üzerine bir miktar su ve kabuklarını temizlediğiniz sarımsakları da ekleyin, iyice haşlanmasını bekleyin. 

Haşladığınız etleri kemiklerinden ayırarak didikleyin. Bir yandan da başka bir tencerede pirinçleri etin suyunda iyice haşlayın. Üzerine tereyağı, salça, tuz, karabiber ve pul biber ekleyip 2-3 dakika daha kaynatın.

Bu aşamaları yaptıktan sonra önceden didiklediğiniz etleri de içine ekleyin ve 1-2 dakika daha kaynatın. Kaynadıktan sonra üzerine limon sıkın.

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