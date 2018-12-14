Beyran nedir? Beyran nasıl yapılır?
UNESCO tarafından gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep'in en beğenilen lezzetlerinden biri de beyran. Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan beyran çorbası nezle ve grip gibi solunum yolu hastalıklarına karşı adeta bir şifa kaynağı oluyor. Bu eşsiz lezzeti evde hazırlamak isteyen vatandaşlar, beyran çorbasının nasıl yapıldığını ve tarifini sorguluyor. İşte, beyran çorbası tarifi...
Türk mutfağının en eski lezzetlerinden beyran çorbası, çok yüksek ateşte pişirilmesinin yanı sıra içindeki kuzu eti, baharat ve bol sarımsakla kış aylarında bağışıklık sistemini sağlamlaştırarak hastalıklara karşı koruyucu oluyor. Gaziantep kahvaltılarının vazgeçilmezi beyran, bakır sahanlarda tek tek hazırlanıyor.
BEYRAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?
"Az yağlı kuzu kolu akşamdan kısık ateşte pişirilir. Et piştikten sonra kemiğinden ayrılır. Pirinç bol suda nişastasından ayrılıncaya kadar haşlanır." Siz de bu lezzeti evinizde yapabilirsiniz. İşte, beyran çorbası yaparken dikkat etmeniz gerekenler...
MALZEMELER
1 kilogram kuzu incik
2 çay bardağı pirinç
5-6 su bardağı su
1 yemek kaşığı tereyağı
2 tatlı kaşığı biber salçası
2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
8 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
YAPILIŞI
İlk olarak önceden hazırladığınız kuzu etini düdüklü tencereye alın. Etin üzerine bir miktar su ve kabuklarını temizlediğiniz sarımsakları da ekleyin, iyice haşlanmasını bekleyin.
Haşladığınız etleri kemiklerinden ayırarak didikleyin. Bir yandan da başka bir tencerede pirinçleri etin suyunda iyice haşlayın. Üzerine tereyağı, salça, tuz, karabiber ve pul biber ekleyip 2-3 dakika daha kaynatın.
Bu aşamaları yaptıktan sonra önceden didiklediğiniz etleri de içine ekleyin ve 1-2 dakika daha kaynatın. Kaynadıktan sonra üzerine limon sıkın.
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