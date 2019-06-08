Beyran çorbası nasıl yapılır? İşte beyran tarifi
Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer tutan bayran çorbası, lezzeti kadar faydaları ile de sofralardan eksik olmuyor. Kuzu eti ile hazırlanan beyran, baharat ve bol sarımsakla grip ve nezle gibi hastalıklara da şifa kaynağı oluyor. Peki, pek çok kişinin severek tükettiği beyran çorbası nasıl yapılır? İşte, yapımı kolay beyran çorbası tarifi.
Yüksek ateşte pişirilen beyran çorbası, Gaziantep yöresi Türk mutfağının en lezzetli tariflerinden biri. Bakır sahanlarda tek tek hazırlanan beyran, damakta bıraktığı tat ile çok sayıda kişi tarafından tercih ediliyor. Beyran çorbası yapmak isteyen ev hanımları, internetten beyran tariflerini araştırıyor. İşte, sizler için beyran tarifi.
BEYRAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?
"Az yağlı kuzu kolu akşamdan kısık ateşte pişirilir. Et piştikten sonra kemiğinden ayrılır. Pirinç bol suda nişastasından ayrılıncaya kadar haşlanır." Siz de bu lezzeti evinizde yapabilirsiniz. İşte, beyran çorbası yaparken dikkat etmeniz gerekenler...
MALZEMELER
1 kilogram kuzu incik
2 çay bardağı pirinç
5-6 su bardağı su
1 yemek kaşığı tereyağı
2 tatlı kaşığı biber salçası
2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
8 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
YAPILIŞI
İlk olarak önceden hazırladığınız kuzu etini düdüklü tencereye alın. Etin üzerine bir miktar su ve kabuklarını temizlediğiniz sarımsakları da ekleyin, iyice haşlanmasını bekleyin.
Haşladığınız etleri kemiklerinden ayırarak didikleyin. Bir yandan da başka bir tencerede pirinçleri etin suyunda iyice haşlayın. Üzerine tereyağı, salça, tuz, karabiber ve pul biber ekleyip 2-3 dakika daha kaynatın.
Bu aşamaları yaptıktan sonra önceden didiklediğiniz etleri de içine ekleyin ve 1-2 dakika daha kaynatın. Kaynadıktan sonra üzerine limon sıkın.