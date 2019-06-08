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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
08.06.2019 - 19:41, Son Güncelleme:

Beyran çorbası nasıl yapılır? İşte beyran tarifi

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Beyran çorbası nasıl yapılır? İşte beyran tarifi

Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer tutan bayran çorbası, lezzeti kadar faydaları ile de sofralardan eksik olmuyor. Kuzu eti ile hazırlanan beyran, baharat ve bol sarımsakla grip ve nezle gibi hastalıklara da şifa kaynağı oluyor. Peki, pek çok kişinin severek tükettiği beyran çorbası nasıl yapılır? İşte, yapımı kolay beyran çorbası tarifi.

Yüksek ateşte pişirilen beyran çorbası, Gaziantep yöresi Türk mutfağının en lezzetli tariflerinden biri. Bakır sahanlarda tek tek hazırlanan beyran, damakta bıraktığı tat ile çok sayıda kişi tarafından tercih ediliyor. Beyran çorbası yapmak isteyen ev hanımları, internetten beyran tariflerini araştırıyor. İşte, sizler için beyran tarifi.

BEYRAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

"Az yağlı kuzu kolu akşamdan kısık ateşte pişirilir. Et piştikten sonra kemiğinden ayrılır. Pirinç bol suda nişastasından ayrılıncaya kadar haşlanır." Siz de bu lezzeti evinizde yapabilirsiniz. İşte, beyran çorbası yaparken dikkat etmeniz gerekenler...

MALZEMELER

1 kilogram kuzu incik
2 çay bardağı pirinç
5-6 su bardağı su
1 yemek kaşığı tereyağı
2 tatlı kaşığı biber salçası
2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
8 diş sarımsak
Tuz
Karabiber

YAPILIŞI

İlk olarak önceden hazırladığınız kuzu etini düdüklü tencereye alın. Etin üzerine bir miktar su ve kabuklarını temizlediğiniz sarımsakları da ekleyin, iyice haşlanmasını bekleyin.

Haşladığınız etleri kemiklerinden ayırarak didikleyin. Bir yandan da başka bir tencerede pirinçleri etin suyunda iyice haşlayın. Üzerine tereyağı, salça, tuz, karabiber ve pul biber ekleyip 2-3 dakika daha kaynatın.

Bu aşamaları yaptıktan sonra önceden didiklediğiniz etleri de içine ekleyin ve 1-2 dakika daha kaynatın. Kaynadıktan sonra üzerine limon sıkın.

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