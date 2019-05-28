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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tavuk Yemeği Tarifleri>Beykoz kebabı tarifi
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Beykoz kebabı tarifi

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Beykoz kebabı tarifi

Kebap aslında bir pişirme biçimi olsa da günümüzde birçok etli yemeğin adı haline gelmiş durumda. Türkiye’nin dört bir yanında karşımıza nefis kebap tarifleri çıkıyor. Bunlardan biri de Beykoz kebabı. Tavuk ve patlıcanla yapılan nefis Beykoz kebabının tarifini sizin için aşağı bıraktık. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 3 parça kemiksiz tavuk but
  • 4 adet orta boy patlıcan
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 1 adet yeşil biber
  • Tuz
  • Karabiber

Kızartmak için:

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

Tavukları sotelemek için:

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

Püre için:

  • 2 adet orta boy patates
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz

Sos için:

  • 1 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı salça

Üzeri için:

  • Kaşar peyniri rendesi

Hazırlanışı

Patlıcanları alaca soyun.

Ortalarına çok derin olmayan bir çizik atarak karınlarını yarın.

Sıvı yağı kızdırıp patlıcanların her tarafını kızartın.

Kağıt havlu serilmiş bir tabağa çıkararak patlıcanların fazla yağını alın.

İç harcı için soğanları küp küp doğrayıp zeytinyağında soteleyin.

İnce ince doğradığınız biberleri ekleyip sotelemeye devam edin.

Kuşbaşı doğradığınız tavukları da ilave edip arada karıştırarak güzelce kavurun.

Tuzunu ve karabiberini de ilave edip tavuklar yumuşayana kadar pişirin.

Patatesleri haşlayıp ezin.

Üzerine süt ve tereyağını ekleyin.

Altını hafifçe açıp patatesler sütü tamamen çekene kadar karıştırın.

Tuzunu ilave edin.

Patlıcanları fırın kabına dizin. Ortalarına sotelediğiniz tavukları yerleştirin.

Püreyi de tavukların üzerine paylaştırıp kaşığın arkasıyla üzerini düzleştirin. (Arzu ederseniz püreyi bir krema torbasına doldurup patlıcanların üzerine şekilli sıkabilirsiniz.)

Son olarak rendelenmiş kaşarı pürenin üzerine serpin.

Domates salçasını suyla inceltip patlıcanların üzerine gezdirin.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin.

Kaşarlar kızarınca çıkarıp sıcak sıcak servis yapın.

Fotoğraf: Alamy
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