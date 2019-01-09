Beyaz sirke nasıl yapılır? Faydaları saymakla bitmiyor
Beyaz sirke, yapımının kolay olması dolayısıyla normal sirkelere göre daha ucuzdur. Temizlikte kullanılan beyaz sirke, salatalarda, yemeklerde de tercih edilebilmektedir. Peki, birçok faydası olduğu bilinen beyaz sirke ya da halk arasında bilinen adıyla sirke ruhu nasıl yapılır? İşte, merak edilen tüm detaylar
Beyaz sirkenin yapımı esnasında şekerin fermantasyonu önemli bir aşamadır. Şekerin bir takım endüstriyel işlemlerden geçmesinin ardından ortaya çıkmaktadır. Seri ve kolay üretim olması dolayısıyla dünya genelinde uygun fiyatlarla raflarda yer almaktadır. Peki, beyaz sirkenin faydaları nelerdir? İşte, sirke ruhu olarak da bilinen bu ürünün yapılışı hakkında kısa bir bilgi
BEYAZ SİRKE NASIL YAPILIR?
Beyaz sirke, şeker pancarı veya mısır şekerinden elde edilen bir çeşit fermantasyon ürünüdür. Şekerin işlemlerden geçerek alkol oranı yoğun bir yapı elde edilmesi sonucunda beyaz sirke ortaya çıkmaktadır. Bu fermantasyon dönemi hem pratik olup hem de alkolü kolayca asit asiğe dönüştürmeye yarar.
BEYAZ SİRKENİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Kan şekeri seviyesini dengelemesi, kalori yakması, kalsiyum emilimini arttırması gibi faydalarının yanı sıra kansere karşı da savaşçı rolüne sahiptir. Beyaz sirkenin cilt üzerinde de önemli bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir.
Anti – Diyabet Etkisi
Kan şekeri seviyesini sürekli olarak dengeleyen beyaz sirke, çıkan şekeri düşürerek anti – diyabet özelliğini de göstermiş olur. Yenilen karbonhidratların şekere dönüşümünü büyük bir ölçüde yavaşlatır.
Kolesterol Seviyesini Dengeler
Trigliserid seviyesinin düşürülmesinde etkili olan beyaz sirke, kalp krizi ve inme türü büyük bir kolesterol sorununun da önüne geçilmesine yardımcı oluyor.
Kalsiyum Emilimini Arttırır
Kalsiyum vücut yapımız gereği son derece ihtiyaç duyduğumuz önemli bir maddedir. Kalsiyumu düzenli olarak sağlayabilmek adına her gün süt tüketmeye gerek yok. Beyaz sirke bu alanda sütün yerine geçerek faydalarını bu yönde de gösteriyor. Sonuç olarak sirke, kalsiyum dengesini korumak ve kemikleri güçlendirmekte oldukça önemlidir.
Beyin Sağlığını Geliştirir
Beyaz sirkenin bilinen bir faydası da beyin yapısındaki etkileridir. Beyin yapısına sağladığı bazı faydalar bilişsel yeteneklerin gelişmesi ve beyin dokuları üretebilmesidir.
Kalori Yakıcıdır
Beyaz sirke kalori yakımı için oldukça önem arz eder. Beyaz sirkenin dolgunluk hissi vermesi nedeniyle yeme isteğini de azaltacaktır. Yağ yakımı kadar almayı da etkileyen bir asitik üründür.
Bilinen Bir Besin Kaynağıdır
Vücudumuzun yapısı gereği birçok farklı maddeyi bünyemizde barındırmak zorundayız. Aksi bir durumda hastalıkların ardı arkası kesilmeyeceği gibi yaşam kalitemiz de bundan kötü etkilenecektir. Bunu engellemek için günlük olarak beyaz sirkeyi tercih edebilirsiniz.
Kanserle Savaşır
Neredeyse her kadının korkulu rüyası olan serviks kanseri, beyaz sirke sayesinde tedbiri alınabilecek bir hastalıktır. Hasta olmayan bireylerin bağışıklığını güçlendireceği gibi hasta bireylere de fayda sağlayacaktır. Bunun gibi kolon, akciğer, göğüs, özofageal ve prostat kanseri dahil olmak üzere bir çok kanser türünde de etkilidir.
Kaşıntı, Sızı Ve Siğiller
İçerdiği asetik asitler sayesinde siğil oluşumlarını geçirmeye yardımcı olurken kaşıntı ve buna bağlı olarak sızlamalarda da büyük faydalar gösterir. Banyo suyuna da ekleyebileceğiniz beyaz sirke sizi rahatlatacaktır.
Boğaz Sorunlarında Etkilidir
Boğaz sorunları da olmak üzere birçok hastalık için şifa kaynağı olarak gösterilen beyaz sirke, suya atılacak bir çay kaşığı atıldığı takdirde boğaz sorunlarınız için de çözüm olacaktır.
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