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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
09.01.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Beyaz sirke nasıl yapılır? Faydaları saymakla bitmiyor

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Beyaz sirke nasıl yapılır? Faydaları saymakla bitmiyor

Beyaz sirke, yapımının kolay olması dolayısıyla normal sirkelere göre daha ucuzdur. Temizlikte kullanılan beyaz sirke, salatalarda, yemeklerde de tercih edilebilmektedir. Peki, birçok faydası olduğu bilinen beyaz sirke ya da halk arasında bilinen adıyla sirke ruhu nasıl yapılır? İşte, merak edilen tüm detaylar

Beyaz sirkenin yapımı esnasında şekerin fermantasyonu önemli bir aşamadır. Şekerin bir takım endüstriyel işlemlerden geçmesinin ardından ortaya çıkmaktadır. Seri ve kolay üretim olması dolayısıyla dünya genelinde uygun fiyatlarla raflarda yer almaktadır. Peki, beyaz sirkenin faydaları nelerdir? İşte, sirke ruhu olarak da bilinen bu ürünün yapılışı hakkında kısa bir bilgi

BEYAZ SİRKE NASIL YAPILIR?

Beyaz sirke, şeker pancarı veya mısır şekerinden elde edilen bir çeşit fermantasyon ürünüdür. Şekerin işlemlerden geçerek alkol oranı yoğun bir yapı elde edilmesi sonucunda beyaz sirke ortaya çıkmaktadır. Bu fermantasyon dönemi hem pratik olup hem de alkolü kolayca asit asiğe dönüştürmeye yarar. 

BEYAZ SİRKENİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Kan şekeri seviyesini dengelemesi, kalori yakması, kalsiyum emilimini arttırması gibi faydalarının yanı sıra kansere karşı da savaşçı rolüne sahiptir. Beyaz sirkenin cilt üzerinde de önemli bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. 

Anti – Diyabet Etkisi 

Kan şekeri seviyesini sürekli olarak dengeleyen beyaz sirke, çıkan şekeri düşürerek anti – diyabet özelliğini de göstermiş olur. Yenilen karbonhidratların şekere dönüşümünü büyük bir ölçüde yavaşlatır. 

Kolesterol Seviyesini Dengeler 

Trigliserid seviyesinin düşürülmesinde etkili olan beyaz sirke, kalp krizi ve inme türü büyük bir kolesterol sorununun da önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

Kalsiyum Emilimini Arttırır 

Kalsiyum vücut yapımız gereği son derece ihtiyaç duyduğumuz önemli bir maddedir. Kalsiyumu düzenli olarak sağlayabilmek adına her gün süt tüketmeye gerek yok. Beyaz sirke bu alanda sütün yerine geçerek faydalarını bu yönde de gösteriyor. Sonuç olarak sirke, kalsiyum dengesini korumak ve kemikleri güçlendirmekte oldukça önemlidir. 

Beyin Sağlığını Geliştirir 

Beyaz sirkenin bilinen bir faydası da beyin yapısındaki etkileridir. Beyin yapısına sağladığı bazı faydalar bilişsel yeteneklerin gelişmesi ve beyin dokuları üretebilmesidir.

Kalori Yakıcıdır 

Beyaz sirke kalori yakımı için oldukça önem arz eder. Beyaz sirkenin dolgunluk hissi vermesi nedeniyle yeme isteğini de azaltacaktır. Yağ yakımı kadar almayı da etkileyen bir asitik üründür. 

Bilinen Bir Besin Kaynağıdır 

Vücudumuzun yapısı gereği birçok farklı maddeyi bünyemizde barındırmak zorundayız. Aksi bir durumda hastalıkların ardı arkası kesilmeyeceği gibi yaşam kalitemiz de bundan kötü etkilenecektir. Bunu engellemek için günlük olarak beyaz sirkeyi tercih edebilirsiniz.

Kanserle Savaşır 

Neredeyse her kadının korkulu rüyası olan serviks kanseri, beyaz sirke sayesinde tedbiri alınabilecek bir hastalıktır. Hasta olmayan bireylerin bağışıklığını güçlendireceği gibi hasta bireylere de fayda sağlayacaktır. Bunun gibi kolon, akciğer, göğüs, özofageal ve prostat kanseri dahil olmak üzere bir çok kanser türünde de etkilidir.

Kaşıntı, Sızı Ve Siğiller 

İçerdiği asetik asitler sayesinde siğil oluşumlarını geçirmeye yardımcı olurken kaşıntı ve buna bağlı olarak sızlamalarda da büyük faydalar gösterir. Banyo suyuna da ekleyebileceğiniz beyaz sirke sizi rahatlatacaktır. 

Boğaz Sorunlarında Etkilidir 

Boğaz sorunları da olmak üzere birçok hastalık için şifa kaynağı olarak gösterilen beyaz sirke, suya atılacak bir çay kaşığı atıldığı takdirde boğaz sorunlarınız için de çözüm olacaktır.

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