Beyaz prenses yemeği tarifi

Beyaz prenses yemeği, adını ilk duyduğunuzda kulağınıza çok zor bir yemekmiş gibi gelebilir ama aslında sebzeli ve beşamel soslu bir tavuktan bahsediyoruz. Mantar, havuç, ıspanak ve baharatlarla lezzetlenen tavuğun muhteşem sunumu, “prenses” adının nereden geldiğini de açıklıyor aslında. Sizin için nefis beyaz prenses yemeğinin malzemelerini ve yapılışını aşağıda anlattık. Denemeye ne dersiniz?
Beşamel sosu için:
Üzeri için:
Tavuk göğsü bıçakla ortadan kesip ayırın ve döverek inceltin.
Etlerin her iki tarafını da sıcak tavada mühürleyin.
Havucu soyup haşlayın.
Soğanı ve sarımsakları yemeklik doğrayın.
Mantarı ince ince doğrayın.
Sıvı yağı tavada kızdırıp sırasıyla soğan, sarımsak ve mantarları ekleyip soteleyin.
Son olarak ince ince doğranmış ıspanakları ilave edin ve sotelemeye devam edin.
Mühürlediğiniz tavukları fırın kabına alın.
Haşladığınız havucu dilimleyip tavukların üzerine dizin.
Sebzeli harcı da havuçların üzerine yayın ve fırın kabınızı kenara alın.
Beşamel sos için sıvı yağı tencerede kızdırıp içinde unu kokusu çıkana kadar kavurun.
Sütü yavaş yavaş ilave edip hızla karıştırın.
Muskat rendesini de ekleyip kaynayana kadar pişirdiğiniz beşameli sebzelerin üzerine her yerine gelecek şekilde gezdirin.
Rendelediğiniz kaşarı beşamelin üzerine serpin.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın.
Tavukları fırına verin.
Kaşarlar eriyip kızarınca çıkarıp sıcak servis edin. Afiyet olsun…