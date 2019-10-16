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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Beyaz prenses yemeği tarifi

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Beyaz prenses yemeği tarifi

Beyaz prenses yemeği, adını ilk duyduğunuzda kulağınıza çok zor bir yemekmiş gibi gelebilir ama aslında sebzeli ve beşamel soslu bir tavuktan bahsediyoruz. Mantar, havuç, ıspanak ve baharatlarla lezzetlenen tavuğun muhteşem sunumu, “prenses” adının nereden geldiğini de açıklıyor aslında. Sizin için nefis beyaz prenses yemeğinin malzemelerini ve yapılışını aşağıda anlattık. Denemeye ne dersiniz?

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 adet tavuk göğüs
  • 1 demet ıspanak
  • 1 adet havuç
  • 6 adet mantar
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 diş sarımsak
  • Sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber

Beşamel sosu için:

  • 2,5 çorba kaşığı un
  • 2 su bardağı süt
  • Muskat
  • Tuz
  • Karabiber
  • Sıvı yağ

Üzeri için:

  • Kaşar rendesi

Hazırlanışı

Tavuk göğsü bıçakla ortadan kesip ayırın ve döverek inceltin.

Etlerin her iki tarafını da sıcak tavada mühürleyin.

Havucu soyup haşlayın.

Soğanı ve sarımsakları yemeklik doğrayın.

Mantarı ince ince doğrayın.

Sıvı yağı tavada kızdırıp sırasıyla soğan, sarımsak ve mantarları ekleyip soteleyin.

Son olarak ince ince doğranmış ıspanakları ilave edin ve sotelemeye devam edin.

Mühürlediğiniz tavukları fırın kabına alın.

Haşladığınız havucu dilimleyip tavukların üzerine dizin.

Sebzeli harcı da havuçların üzerine yayın ve fırın kabınızı kenara alın.

Beşamel sos için sıvı yağı tencerede kızdırıp içinde unu kokusu çıkana kadar kavurun.

Sütü yavaş yavaş ilave edip hızla karıştırın.

Muskat rendesini de ekleyip kaynayana kadar pişirdiğiniz beşameli sebzelerin üzerine her yerine gelecek şekilde gezdirin.

Rendelediğiniz kaşarı beşamelin üzerine serpin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Tavukları fırına verin.

Kaşarlar eriyip kızarınca çıkarıp sıcak servis edin. Afiyet olsun…

Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
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Fotoğraf: iStock
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