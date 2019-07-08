Kiraz denince aklımıza genellikle kırmızı bir meyve gelir ama zaman zaman tezgahlarda karşımıza beyaz kirazlar da çıkıyor. Peki bu kirazların enfes bir reçel malzemesi olduğunu biliyor muydunuz? Bunu bilmeyenler için nefis bir beyaz kiraz reçeli tarifi hazırladık. Kahvaltılarınıza lezzet katacak beyaz kiraz reçelini siz de çok beğeneceksiniz. Afiyet olsun…
Saplarını ayıkladığınız kirazları iyice yıkayın.
Sularının süzülmesi için kenara alın.
Çekirdeklerini tek tek çıkarıp tencereye aktardığınız kirazların üzerine şekeri serpin ve 1 su bardağı su ekleyin.
Kirazları kısık ateşte yavaş yavaş kaynatın.
Meyveleri ezip dağıtmadan ağır ağır karıştırın.
Kaynamaya başladıktan 10-12 dakika sonra içine yarım limonun suyunu ilave edin.
Bir taşım daha kaynatıp altını kapatın ve hemen içine vanilyayı ilave edin.
Güzelce karıştırdığınız reçeli biraz ılınınca kavanozlara aktarıp kapaklarını sıkıca kapatın ve ters çevirin.
Reçelinizi uzun ömürlü olması için güneş görmeyen bir yerde saklayın.