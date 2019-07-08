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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Beyaz kiraz reçeli tarifi

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Beyaz kiraz reçeli tarifi

Kiraz denince aklımıza genellikle kırmızı bir meyve gelir ama zaman zaman tezgahlarda karşımıza beyaz kirazlar da çıkıyor. Peki bu kirazların enfes bir reçel malzemesi olduğunu biliyor muydunuz? Bunu bilmeyenler için nefis bir beyaz kiraz reçeli tarifi hazırladık. Kahvaltılarınıza lezzet katacak beyaz kiraz reçelini siz de çok beğeneceksiniz. Afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 kilogram beyaz kiraz
  • 3 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı su
  • Yarım limonun suyu
  • 1 paket vanilya

Hazırlanışı

Saplarını ayıkladığınız kirazları iyice yıkayın.

Sularının süzülmesi için kenara alın.

Çekirdeklerini tek tek çıkarıp tencereye aktardığınız kirazların üzerine şekeri serpin ve 1 su bardağı su ekleyin.

Kirazları kısık ateşte yavaş yavaş kaynatın.

Meyveleri ezip dağıtmadan ağır ağır karıştırın.

Kaynamaya başladıktan 10-12 dakika sonra içine yarım limonun suyunu ilave edin.

Bir taşım daha kaynatıp altını kapatın ve hemen içine vanilyayı ilave edin.

Güzelce karıştırdığınız reçeli biraz ılınınca kavanozlara aktarıp kapaklarını sıkıca kapatın ve ters çevirin.

Reçelinizi uzun ömürlü olması için güneş görmeyen bir yerde saklayın.

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Fotoğraf: Alamy
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