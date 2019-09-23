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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Beyaz çikolatalı magnolia tarifi
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Beyaz çikolatalı magnolia tarifi

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Beyaz çikolatalı magnolia tarifi

Magnolia en kolay tatlıların başında geliyor. Üstelik bir süredir de çok popüler. Dilediğiniz meyvelerle yapabileceğiniz magnolia’yı biz bu kez muz ve beyaz çikolata kullanarak yaptık. Ortaya enfes bir lezzet çıktı. Sizin de çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 500 mililitre süt
  • 4 yemek kaşığı şeker
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 paket vanilya
  • 70 gram beyaz çikolata
  • Yarım paket pötibör bisküvi (dilerseniz başka bisküviler de kullanabilirsiniz)
  • 2 adet muz

Hazırlanışı

Süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını bir sos tenceresinde birleştirin.

Süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını bir sos tenceresinde birleştirin.

Kaynayana kadar karıştırarak pişirin.

Koyulaşınca altını kapatın ve içine beyaz çikolata ile vanilyayı ekleyin.

Çikolata iyice eriyip kıvamı pürüzsüzleşene kadar karıştırın.

Ilınması için kenara alın, üzerinin kuruyup kaymak tutmaması için ara ara karıştırmayı sürdürün.

Bu esnada bisküvileri mutfak robotundan geçirin ancak toz haline gelmemesine dikkat edin.

Muzları ince ince dilimleyin.

Bisküviyi kaselerin dibine bölüştürün.

Üzerine muz dilimlerini yerleştirin ve beyaz çikolatalı kremayı dökün.

Malzemeleri yeniden bisküvi, muz, krema şeklinde kaseye yerleştirin.

Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin. Afiyet olsun…

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Fotoğraf: Alamy
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