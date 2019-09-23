Beyaz çikolatalı magnolia tarifi

Magnolia en kolay tatlıların başında geliyor. Üstelik bir süredir de çok popüler. Dilediğiniz meyvelerle yapabileceğiniz magnolia’yı biz bu kez muz ve beyaz çikolata kullanarak yaptık. Ortaya enfes bir lezzet çıktı. Sizin de çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…
Süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını bir sos tenceresinde birleştirin.
Süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını bir sos tenceresinde birleştirin.
Kaynayana kadar karıştırarak pişirin.
Koyulaşınca altını kapatın ve içine beyaz çikolata ile vanilyayı ekleyin.
Çikolata iyice eriyip kıvamı pürüzsüzleşene kadar karıştırın.
Ilınması için kenara alın, üzerinin kuruyup kaymak tutmaması için ara ara karıştırmayı sürdürün.
Bu esnada bisküvileri mutfak robotundan geçirin ancak toz haline gelmemesine dikkat edin.
Muzları ince ince dilimleyin.
Bisküviyi kaselerin dibine bölüştürün.
Üzerine muz dilimlerini yerleştirin ve beyaz çikolatalı kremayı dökün.
Malzemeleri yeniden bisküvi, muz, krema şeklinde kaseye yerleştirin.
Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin. Afiyet olsun…