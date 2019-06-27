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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Alamy
27.06.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Beyaz çay nedir? Beyaz çay nasıl demlenir?

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Beyaz çay nedir? Beyaz çay nasıl demlenir?

Beyaz çay özellikle son dönemde sağlığa faydaları nedeniyle sıklıkla tüketilen içecekler arasına girdi. Kökenleri Çin’de 600’lü yıllarda hüküm süren Song Hanedanı’na dayanan beyaz çay, en yüksek düzeyde antioksidan içerdiği için yeşil çaydan da siyah çaydan da daha fazla dikkat çekiyor. Çok az üretilmesi nedeniyle nadir bulunan bir ürün olan beyaz çayı evinizde de tüketmek isterseniz demleme önerilerimize ve püf noktalarımıza bir göz atmalısınız. Afiyet şifa olsun…

Oldukça yumuşak, tatlı bir aroması olan beyaz çay kaliteli olması için ilkbaharda toplanır. Beyaz çay üretimi için çay bitkisinin tomurcukları, birinci ve ikinci yaprakları çok tazeyken koparılır. Yapraklar soldurulur, dikkatle ayıklanır ve fırında kurutulur. Beyaz çayın rengi, yaprak şekli ve kokusu da soldurma aşamasında ortaya çıkar. Yaprakların üzerini kaplayan gümüş renkli tüyler çaya beyaz görünüm verir.

Bilim insanlarının yaptıkları araştırmalarda beyaz çayın sağlığa birçok faydası olduğu ortaya çıkmıştır. Kanser, tansiyon, kolesterol gibi hastalıklarla savaşmaya yardımcı olan beyaz çay antibakteriyeldir, kalbi korur, kemikleri güçlendirir, diş etlerine ve cilde iyi gelir.

Beyaz çayın faydaları nelerdir
Beyaz çayın faydaları nelerdir?

Bazı beyaz çay türleri 3 kez bile demlenebilir, her demlendiğinde de ortaya farklı bir lezzet çıkar. Çayınızı satın alırken çoklu demlemeye uygun olup olmadığını sormanız önemlidir.

Ancak asıl önemli olan bütün çaylarda olduğu gibi kullandığınız suyun kalitesidir. Beyaz çay demlemek için kullanılacak su kireçli olmamalıdır. Beyaz çay demleyecekseniz arıtılmış su ya da içme suyu kullanmanız daha doğru olur.

Suyun sıcaklığı da çok önemlidir. Kaynamakta olan suyla demlemek, beyaz çayın tadını bozar. Beyaz çay demlemek için 80 derece civarı su sıcaklığı uygun olur. Bu nedenle suyu kaynattıktan sonra çayı demlemeden önce 6-8 dakika kadar soğutmalısınız.

Bu arada suyunuzu çaydanlık yerine elektrikli su ısıtıcısında kaynatırsanız içindeki oksijen miktarı kaybolmamış olur, bu da çayın lezzetindeki nüansları anlayabilmeniz açısından yararlı olacaktır. Suyu demliğe dökerken de yüksekten boşaltıp havalanmasını sağlayabilirsiniz.

Çay-su oranı ise 1 su bardağı kadar su için 1,5-2 yemek kaşığı kadar beyaz çay olmalıdır. Beyaz çay için hafif bir lezzet arıyorsanız 4-5 dakika demleme süresi yeterlidir. Bu süreyi biraz daha uzatarak daha sert bir çay tadı elde edebilirsiniz.

Beyaz Çay Tüketmek İçin 8 Neden!Beyaz çay, tıpkı siyah ve yeşil çay gibi Camellia Sinensis bitkisinin yapraklarından elde ediliyor. Peki beyaz çayın faydaları neler? Beyaz çay tüketmeniz için 8 neden...Daha fazlası için sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın:
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