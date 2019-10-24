Beşamel sos nedir, nasıl yapılır? Adım adım beşamel sos tarifi
Fransız asıllı beyaz bir yemek sosu olan beşamel sos, Türk mutfağında da sıklıkla kullanılıyor. Özellikle lazanya ve makarna gibi hamur işlerinde kullanılan beşamel sos, başka sosların ekleneceği zaman ilk basamak olarak sürülmektedir. Peki, beşamel sos hangi malzemelerle, nasıl yapılıyor?
Fransız mutfağının ana soslarından kabul edilen beşamel sosun girdiği her yemek çok lezzetli. Hamur işlerinin yanı sıra sebzelere de çok yakışan beşamel sos, patlıcan, karnabahar, brokoli ve pırasaya da bambaşka bir boyut katıyor. İşte, ilk kez yapacaklar için beşamel sosun malzemeleri ve yapım aşamaları…
Beşamel sos malzemeleri:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
3 yemek kaşığı un
2, 5 su bardağı süt
2 çay kaşığı Tuz
Beşamel Sos Tarifi Yapılışı
Tereyağı ve sıvı yağ küçük tencereye alınarak ısıtılır.
Un yağ karışımına ilave edilerek kavrulur. Kokusu çıkana, rengi dönene dek kavrulur.
Üzerine 1,5 su bardağı süt ilave edildikten sonra hızlıca çırpılır, topak kalmaması sağlanır.
Tuz ve karabiber de eklenerek kaynayıncaya kadar karıştırılarak pişirilir.