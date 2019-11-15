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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.11.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Benmari usulü nedir? Benmari usulü pişirme nasıl yapılır?

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Benmari usulü nedir? Benmari usulü pişirme nasıl yapılır?

Benmari usulü pişirme yöntemi ülkemizde de sıklıkla tercih edilen bir yöntem. Fransızca’dan gelen ve Fransa'nın 5 temel sosundan biri olan Hollandez sosun yapımın tercih edilen benmari usulü, ülkemizde daha çok tatlı tariflerinde geçiyor. Peki, benmari usulü nedir? Benmari usulü pişirme nasıl yapılır?

Pastalarda ve tatlı tariflerinde sıkça kullanılan benmari yöntemi, daha temiz ve lezzetli bir çözümdür. Benmari veya Bain-marie, bir kabı kaynar ısıdaki suya oturtarak içindekini ısıtma veya eritme yöntemidir. Benmari yöntemi özellikle çikolata gibi doğrudan ateşe oturtulduğunda yanma veya kesilme tehlikesi olan yiyecekler için tercih edilir. Şekerlenen bal veya reçellerin tekrar sulandırılması için de benmari yönteminden faydalanılır. Peki, benmari usulü nedir? Benmari usulü pişirme nasıl yapılır?

BENMARİ USULÜ NASIL YAPILIR?

Bu yavaş ve ılımlı ısıtma yöntemi yemekhane gibi ortamlarda yemeğin belli ısıda tutulması için geliştirilmiş endüstriyel mutfak ekipmanları ile sağlanır. Benmari yöntemi için temel olarak iç içe geçebilen iki kap gerekir. Birinci kapta su ısıtılır; ikinci kap ise bunun üstüne suya temas etmeyecek şekilde oturtulur.

BENMARİ YÖNTEMİNİN FAYDASI

Benmari usulüyle eriyen yiyeceğin çok fazla kaynatılmadan ocaktan alınması, yiyeceklerin tadının değişmesinin önün geçilmesini sağlayacaktır. Ancak benmari usulüyle eritilen yiyeceğin donma olasılığına karşılık en kısa sürede tüketilmesi önerilir.

BENMARİ YÖNTEMİNİN TARİHİ

Fransızca "Marie'nin banyosu" anlamındaki Bain-marie terimi Latince balneum (veya balineum) Mariae’dan gelmektedir. Söz konusu Maria, Helenistik Dönem'de yaşamış olması muhtemel bir antik Yunan simyacı ve bu ısıtma yönteminin mucidi olarak bilinir.

 

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