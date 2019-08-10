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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.08.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Bayramın vazgeçilmez tatlıları ekmek kadayıfı ve kabak tatlısı

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Bayramın vazgeçilmez tatlıları ekmek kadayıfı ve kabak tatlısı

Afyonkarahisar'ın yöresel tatlılarının başında gelen ve üzerine konulan kaymakla eşsiz lezzete sahip olan kaymaklı ekmek kadayıfı ve kabak tatlısı özellikle Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. En çok tercih edilen tatlılar arasında yer alan kaymaklı ekmek kadayıfı, vişneli çeşidiyle de damaklara ayrı bir tat bırakıyor.

Afyonkarahisar'da dedelerinden aldıkları kadayıf imalatı ve satışını üç kuşaktır devam ettiren Şükrü Pancar, aynı lezzetle müşterilere hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. Bayram nedeniyle işlerin yoğun olduğunu ve bunu piyasalara önemli bir moral olarak gördüğünü kaydeden Pancar, yıllardır ekmek kadayıfı ve kabak tatlısı üzerine çalıştıklarını söyledi.

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YOĞUN GÜNLER GEÇİRİYORUZ

Kurban Bayramı öncesi tatlı satışlarında artış olduğunu ifade eden tatlıcı Şükrü Pancar, yoğun günler yaşadıklarını söyledi. Pancar, “Bayram öncesi gerek gurbetçi vatandaşlarımız gerek yerli vatandaşlarımız geliyorlar tatlı ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bayram tatlısız olmaz. Ondan dolayı bizde bugünler yoğunluk yaşıyoruz. Afyonkarahisar’ın meşhur ekmek kadayıfı en çok talep edilen tatlılar arasında bunun yanında yine kabak tatlısına da ilgi var. Kabak tatlısının da yeri ayrı hafif olduğu için tercih edilenler arasına giriyor” dedi.

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SATIŞLAR GİDEREK ARTIYOR

Tatlı satışı yapan Enver Üney ise, bayrama 2-3 gün kala satışlarda artışların olduğunu söyledi. Ekmek kadayıfı ve kabak tatlısına ilginin daha yoğun olduğunun altını çizen Üney şunları söyledi:

“Ekmek kadayıfı ve kabak tatlı satışımız her yıl giderek artıyor. Biz de elimizden geldiği kadar glikozsuz tatlı çeşitlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Ekmek kadayıfımızın vişneli, sade ve cevizli olanı var. Geçen yıla göre fiyatlarımızda biraz artış oldu. Şekere ve kadayıfa gelen zamdan dolayı biz de üzerine biraz zam yapmak zorunda kaldık. Fakat ona rağmen cüzi bir artış oldu. Her vatandaş çarşımıza gelerek rahatlıkla tatlısını alabilir.”

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