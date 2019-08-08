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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Alamy
08.08.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Bayramda sofranızdan salata ve yoğurdu eksik etmeyin! İşte ideal bayram menüsü

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Bayramda sofranızdan salata ve yoğurdu eksik etmeyin! İşte ideal bayram menüsü

Diyetisyen Berna Ertuğ, sağlıklı bir bayram geçirmek için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Berna Ertuğ, Kurban Bayramı’nda artan et tüketiminin özellikle sıcak havalarda birçok sağlık problemini beraberinde getirdiğini söyledi. Taze kesilmiş etin sindiriminin çok zor olduğunu aktaran Berna Ertuğ, "Hazımsızlık yapabilir ve sert olmasından dolayı pişirilmesi zordur. Dolayısıyla buzdolabında 1-2 gün bekletilmiş etin tüketilmesi önerilmektedir. Etler büyük parçalar olarak değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak, poşet veya yağlı kağıda sarılarak saklanmalı. Doğru saklama yöntemlerinin kullanılması ile hem besin öğelerinin kayıpları en aza indirilmiş olur, hem de mikroorganizmaların çoğalması engellenmiş olur" diye konuştu.

KURBAN ETİNİN YANINDA NELER YENMELİ?

C vitamininden zengin yeşil yapraklı sebzelerin iyi bir tamamlayıcı olacağını belirten Ertuğ, "C vitamini ette bulunan demirin vücut tarafından emilimini artıracağından, etteki demirden daha çok yararlanmayı sağlayacaktır. Ayrıca yeşil yapraklı sebzeler gerekli posa ve diğer vitaminler ile minerallerin de alınmasına yardımcı olur. Ekmek, pilav ve makarna gibi tahıl grupları başta karbonhidrat olmak üzere; B1, B6, B2 vitaminleri, önemli asitler, doğal lifler ve yağ asitleri, magnezyum, çinko, potasyum gibi önemli mineralleri içerir. Bu yüzden etle birlikte tüketilmesi çok önemlidir" dedi.

Protein, kalsiyum, fosfor, B2 ve B12 vitamini olmak üzere birçok besin öğesinden zengin olan süt ve ürünlerinin menüde yer almasının önemine değinen Berna Ertuğ, "Yoğurt, cacık veya ayran iyi bir seçim olacaktır" dedi.

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KURBAN ETİ NASIL PİŞİRİLMELİ?

Kurban Bayramı'nı sağlıklı geçirmek için önerilerde bulunan Ertuğ, şöyle devam etti:

"Kırmızı ette bulunan yüksek miktardaki doymuş yağ zararlı olduğundan bayram süresince et tüketim miktarında ve sıklığında çok dikkatli olunmalıdır. Öğünlerde 2-3 köfte kadar (60-90 gram) et tüketimi günlük et gereksinimini karşılayacaktır. Etler, kanserojen öğelerin oluşumuna meydan vermemek; vitaminlerin kaybını ve besin zehirlenmelerini önlemek için ızgara, fırın ve haşlama yöntemleriyle pişirilmelidir. Kızartmadan ve kavurma yönteminden kaçınılmalıdır. Katı yağlar et yemeklerinde kullanılmamalıdır, etin kendi yağı ile pişmesi sağlanmalıdır. Et kullanılarak yapılan sebze yemekleri yağ eklenmeden pişirilmelidir. Etlerin çok yağlı kısımları yenmemelidir, hayvanın iç yağları yemeklere lezzet vermek amacıyla kullanmamalıdır. C ve E vitamini içermeyen etin yanında, bu vitaminlerin bulunduğu sebze, salata, taze sıkılmış meyve suları tüketilmelidir. Hamurlu tatlı ve çikolata yerine, sütlü ve meyveli tatlılar az porsiyonlarda tüketilmelidir. Günlük tempolu yürüyüşlere bayramda da devam edilmelidir."

Mangal yapmanın incelikleriMangal kadar güzel şey ne var? Kömürde pişmiş et, tavuk ve sebzelerle kurulan enfes sofralar, özellikle aile ve arkadaşlarla birlikte olduğunda insan bu keyfe doyamıyor. Mangaldan daha fazla keyif almanın sırrı ise etin lezzetinden ve kıvamından geçiyor elbette. Hazır yaz sıcaklarıyla herkes kendini piknik alanlarına atmışken, mangal yapmanın inceliklerini, lokum gibi etler pişirmenin sırlarını sizin için derleyelim dedik. Mangala bu uyarılarımızı okumadan gitmeyin.
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