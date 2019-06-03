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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz
03.06.2019 - 08:08, Son Güncelleme:

Bayram tatlısı tarifleri: Şekerpare, kadayıf dolması, revani, tulumba, ev baklavası...

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Bayram tatlısı tarifleri: Şekerpare, kadayıf dolması, revani, tulumba, ev baklavası...

Bayramların en güzel geleneklerinden biridir tatlılar, hem eve gelen misafire ikram edilir hem de bayram hediyesi olarak götürülür. Peki, bayramda hangi tatlılar yapılır? İşte, bayram tatlısını en evde yapmak isteyenler için Türk mutfağının geleneksel tatlılarını bir araya getirdik.

Baklavadan revaniye, kadayıftan şekerpareye kadar bayramla özdeşleşen tatlıları ve tariflerini derledik.

HİNDİSTAN CEVİZLİ REVANİ

Hindistan Cevizli Şekerpare Malzemeleri

3 su bardağı un
250 gr. tereyağı – oda sıcaklığında
1 su bardağı toz Hindistan cevizi
2 adet yumurta
1 paket kabartma tozu
Yumurta sarısı – üzeri için
Şerbeti için Malzemeler
2,5 su bardağı toz şeker
2,5 su bardağı su
3 – 4 damla limon suyu

Revani nasıl yapılır?

Un ve oda sıcaklığındaki tereyağını bir karıştırma kabına alın ve elinizle hafif karıştırarak kum haline getirin.
Ardından içerisine Hindistan cevizi, yumurta ve kabartma tozunu koyup iyice yoğurun.
Hamurun kendini toparlaması için buzdolabında 10 dakika bekletin.
Dinlendirdiğiniz hamuru buzdolabından çıkartın.
Ardından ceviz büyüklüğünde bir hamur parçası alın ve elinizle hafif yatay bir şekil vererek fırın kabınıza alın.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin.

KALBURABASTI

Kalburabastı Malzemeleri

1 paket tereyağı – 250 gr.
3 su bardağı un
1 su bardağı irmik
2 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
1 yumurta
1 paket kabartma tozu
İçi için Malzemeler
1 su bardağı ceviz içi
Şerbeti için Malzemeler
2,5 su bardağı toz şeker
2,5 su bardağı su
½ adet limonun suyu

Kalburabastı nasıl yapılır?

Su ve toz şekeri tencereye alıp, kaynaması için bırakın.
Kaynamaya başlayınca, limon suyunu ekleyin ve altını kapatın.
Tereyağı ile unu birbirine yedirin ve kum haline gelmesini sağlayın.
Bu karışıma sırasıyla irmik, yoğurt, sıvıyağ, yumurta ve kabartma tozunu ekleyerek hamur yapın.
Hamuru bir süre dolapta dinlendirin.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın.
Önce avucunuzun içinde yuvarlayın, üzerine hafif bastırın ve kalburun üzerine alıp hafif açın.
Hamurun ortasına 2 – 3 adet yarım ceviz içi koyun ve her iki ucu birbirinin üstüne getirin.
Kalburabastıları katlanan kısım altta kalacak şekilde fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 – 15 dakika pişirin.
Ardından ısıyı 200 dereceye getirip üzerleri kızarana kadar 10 – 15 dakika pişirin.
Üzerleri kızarınca fırından çıkarıp sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün.

EV BAKLAVASI

Ev Baklavası Malzemeleri

Şerbeti için Malzemeler
4 su bardağı toz şeker
4,5 su bardağı su
4-5 damla limon suyu

Hamuru için Malzemeler
4.5 su bardağı un
2 adet yumurta
½ su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
1 tutam tuz
400 gr. nişasta – Hamuru açmak için

Ara Katı için Malzemeler
350 gr. ceviz

Üzeri için Malzemeler

200 gr. tereyağı

Ev baklavası nasıl yapılır?

Bir tencereye su ve şekeri koyup şeker eriyene kadar sürekli karıştırın ve kaynamaya bırakın. Şerbet kaynayınca limon suyunu ekleyin karıştırın ve soğuması için kenara alın.
Hamur için olan tüm malzemeyi derin bir kapta önce çatalla karıştırın hamur birleşmeye başlayınca yumuşak bir hamur olana kadar yoğurun. ( eğer hamur yoğururken elinize yapışıyorsa 1- 2 yemek kaşığı un ilave edebilirsiniz). Hamuru 10- 15 dakika üzerini bir bezle kapatarak dinlendirin.
Dinlenen hamuru 40 bezeye ayırın, 10 adet bezeyi tek tek nişasta serperek tabak büyüklüğünde açın.
10 kat yufkayı aralarına bolca nişasta serperek üst üste dizin ve merdaneyle tepsi büyüklüğünde açın.
Oklava yardımıyla yufkaları tek tek alıp tepsiye dizin. Fazla gelen kenarları bıçakla kesin.
Aynı işlemi tekrarlayın ve 20. katı da yerleştirdikten sonra ince kıyılmış cevizleri serpiştirin.
Kalan 20 bezeyi de yukarıda belirtildiği gibi 10 kat olacak şekilde hazırlayıp tepsiye dizin.
Baklava şeklinde kesin. Üzerine 200 gr. erimiş tereyağı dökün ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 1 saat pişirin.
Fırından çıkan tatlıya soğuk şerbet verin ve soğuyunca servis edin.

TULUMBA TATLISI

Tulumba Tatlısı Malzemeleri

Hamuru için Malzemeler
100 gr. tereyağı
3 su bardağı su
2,5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tutam tuz
3 adet yumurta
2 yemek kaşığı irmik
1 yemek kaşığı nişasta
Kızartmak için Malzemeler
Ayçiçek Yağı
Şerbeti için Malzemeler
4 su bardağı su
4,5 su bardağı toz şeker
5 – 6 damla limon suyu

Süslemek için Malzemeler

Toz Antep Fıstığı

Tulumba nasıl yapılır?

Bir tencere içerisine şeker ve suyu koyup kaynatın. Ardından 5 – 6 damla limon suyu ekleyip soğumaya bırakın.
Bir tencereye margarin ve suyu koyup tencerenin altını açın, yağ eridiğinde unu içerisine eleyerek ilave edin.
Şeker ve tuzu da ilave edip karıştırın ve ortalama 10 dakika pişirin.
Pişen hamurun altını kapatın ancak kabuk bağlamaması için sürekli karıştırmaya devam edin. Bu sayede hamurunuz soğumaya başladığında, içerisine yumurtaları teker teker ilave ederek karıştırın.
Yumurtaları iyice yedirdikten sonra içerisine nişasta ve irmiği ilave edip karıştırın.
Hazır olan hamurunuzu tırtıklı uç takılı olan sıkma torbanıza alın.
Bir tencerenin içerisine bolca yağ koyun ve yağ soğukken sıkma torbasındaki hamuru serçe parmağı uzunluğunda parçalar olacak şekilde sıkın.
Ardından ocağın altını açıp, kısık ateşte tatlının altın sarısı rengini alana kadar pişmesini sağlayın.
Pişen tatlınızı soğuk şerbete aktarın ve sonrasında toz fıstık serperek servis edin.

KADAYIF DOLMASI

Kadayıf Dolması Malzemeleri

300 gr. tel kadayıf

İçi Harcı için Malzemeler

1 su bardağı dövülmüş ceviz
2 yemek kaşığı toz şeker

Bulamak için Malzemeler

1 adet yumurta
1 su bardağı su
1 paket vanilya

Kızartmak için Malzemeler

Sıvıyağ

Şerbet için Malzemeler

3 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
1-2 damla limon suyu

Üzeri için Malzemeler

2-3 yemek kaşığı ceviz

Kadayıf dolması nasıl yapılır?

Bir tencerede şeker ve suyu kaynatın, ocaktan almaya yakın içine bir iki damla limon suyu ekleyip kenara alıp soğutun.
Cevizi ince dövün ve şeker ile karıştırın.
Tel kadayıftan bir avuç dolusu alıp, tezgâha çay tabağı büyüklüğünde yayın. Ortasına birer yemek kaşığı cevizli karışımdan ekleyip, sarın. Tüm kadayıfı bu şekilde hazırlayın.
Yumurtayı, suyu ve vanilyayı bir kaba alıp çırpın. Kadayıf dolmalarını bu karışıma bulayın, kızgın yağda kızartın ve soğuyan şerbetin içine atıp, 20 dakika bekletin.
Servis tabaklarına alıp, dövülmüş ceviz ile süsleyin.

 

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