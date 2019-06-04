Bayram pilavı (iç pilavı) nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı bayram pilavı tarifi
Arda’nın mutfağı bayramın ilk gününe özel bölümüyle ekrana geldi. Arda'nın Mutfağı programının 4 Haziran tarihinde yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de görüntüsüyle iç pilavı andıran bayram pilavı oldu. Peki, bayramı pilavı nasıl yapılır? İşte, Arda'nın Ramazan Mutfağı bayram pilavı tarifi
Bayram Pilavı Malzemeleri
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet büyük boy soğan
1 avuç kabuksuz badem
1 avuç dolmalık fıstık
3 su bardağı pirinç
2 avuç kuş üzümü – suda bekletilmiş
8 – 10 adet kuru kayısı
1 yemek kaşığı yenibahar
1 tepeleme çay kaşığı tarçın
Tuz
Karabiber
4,5 – 5 su bardağı su
Bayram Pilavı Nasıl Yapılır?
Geniş bir pilav tenceresini ocağa alın.
İçerisine tereyağı ve zeytinyağını ekleyip, ısıtın.
İnce yemeklik doğradığınız soğanları içerisine ilave edin ve hafif kavurun.
Ardından dolmalık fıstık ve kabuksuz bademleri ilave edip, kavurmaya devam edin.
Pirincinizi yıkayın ve süzüp, tencereye ilave edin.
Tuz, karabiber, yenibahar ve tarçını ilave edip kavurmaya devam edin.
Kuru kayısıları ortadan ikiye bölün ve kuş üzümleriyle beraber tencereye ilave edin.
Meyvelerinizin kuruluğuna göre maksimum 5 su bardağı su ekleyin.
Kapağını kapatın ve kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirin.
Pilavınız pişince 5 – 10 dakika demlendirin ve servis edin.