Bayram pilavı (iç pilavı) nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı bayram pilavı tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriBayram pilavı (iç pilavı) nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı bayram pilavı tarifi
GeriMutfak Tüyoları Bayram pilavı (iç pilavı) nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı bayram pilavı tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
04.06.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Bayram pilavı (iç pilavı) nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı bayram pilavı tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bayram pilavı (iç pilavı) nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı bayram pilavı tarifi

Arda’nın mutfağı bayramın ilk gününe özel bölümüyle ekrana geldi. Arda'nın Mutfağı programının 4 Haziran tarihinde yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de görüntüsüyle iç pilavı andıran bayram pilavı oldu. Peki, bayramı pilavı nasıl yapılır? İşte, Arda'nın Ramazan Mutfağı bayram pilavı tarifi

Bayram Pilavı Malzemeleri

2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet büyük boy soğan
1 avuç kabuksuz badem
1 avuç dolmalık fıstık
3 su bardağı pirinç
2 avuç kuş üzümü – suda bekletilmiş
8 – 10 adet kuru kayısı
1 yemek kaşığı yenibahar
1 tepeleme çay kaşığı tarçın
Tuz
Karabiber
4,5 – 5 su bardağı su

Bayram Pilavı Nasıl Yapılır?

Geniş bir pilav tenceresini ocağa alın.
İçerisine tereyağı ve zeytinyağını ekleyip, ısıtın.
İnce yemeklik doğradığınız soğanları içerisine ilave edin ve hafif kavurun.
Ardından dolmalık fıstık ve kabuksuz bademleri ilave edip, kavurmaya devam edin.
Pirincinizi yıkayın ve süzüp, tencereye ilave edin.
Tuz, karabiber, yenibahar ve tarçını ilave edip kavurmaya devam edin.
Kuru kayısıları ortadan ikiye bölün ve kuş üzümleriyle beraber tencereye ilave edin.
Meyvelerinizin kuruluğuna göre maksimum 5 su bardağı su ekleyin.
Kapağını kapatın ve kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirin.
Pilavınız pişince 5 – 10 dakika demlendirin ve servis edin.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber
Bayram pilavı (iç pilavı) nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı bayram pilavı tarifi
Kefir nedir, nasıl mayalanır?
Yufkayla kolay baklava (burma baklava) nasıl yapılır? Şerbet ne kadar nasıl dökülür?
Bulaşıklarınızı elde yıkarken işinizi çok kolaylaştıracak püf noktaları