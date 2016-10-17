Baş döndüren İspanyol lezzetleri
Kendine özgü lezzetleriyle dünya mutfakları arasında önemli bir yere sahip olan İspanya mutfağı güzel yemekleri ve atıştırmalıklarıyla gurmelerin gözdesi.
Cezbeden yemekleriyle İspanyol mutfağı giderek popülerleşen dünya mutfakları arasına girmeyi başardı. Yemek yemeyi ritüel haline getiren ve her lokmanın tadını çıkaran İspanyollar, kendilerine özgü lezzetler ve değişik tarifleriyle her geçen gün daha fazla beğeni topluyor. İşte İspanya mutfağı hakkında merak edilenler:
İspanya ile özdeşleşen yemeklerin başında ünlü Endülüs çorbası Gazpacho geliyor. İspanya'nın Cordoba ve Sevilla bölgelerinde en lezzetlilerini bulabileceğiniz bu çorba, biber, domates ve sirke gibi malzemelerin birleşiminden oluşan Gazpacho, soğuk domates çorbası olarak da düşünülebilir. Tabakta veya bardakta servis edilen bu çorbayı sipariş vermeden önce nasıl içmek istediğinizi belirtmelisiniz.
Son yıllarda ülkemizde de oldukça popüler olan ve restoran menülerinde yaygınlaşan İspanyol yiyeceklerinden biri de tapas. Bizim meze olarak tanımlayabileceğimiz bu lezzetli atıştırmalık, ekmek üzerine yerleştirilen çeşitli malzemelerin kanepe olarak servis edilmesidir. Sıcak ve soğuk olmak üzere sayısız malzeme ile ister öğle veya akşam yemeklerinde isterseniz de içkinizin yanına atıştırmalıklar olarak sipariş edebileceğiniz tapasları çeşitli restoranların yanında İspanya'da çok sayıda bulunan tapas barlarda da deneyebilirsiniz.
İspanyol omleti olarak bilinen tortilla, sanıldığının aksine İspanya'da kahvaltı olarak değil ana öğünde tercih edilen bir yemek. Patates, yumurta ve soğandan oluşan bu İspanyol lezzetini İspanya seyahatinizde mutlaka denemelisiniz.
Valencia bölgesinin dünyaca ünlü yemeklerinden paella, pirinç ve zeytinyağının ana malzemelerini oluşturduğu sebzeli, etli, tavuklu ve deniz ürünlü olmak üzere birçok çeşidinin bulunduğu en özgün yemeklerden biri. Valencia bölgesinde paellanın salyangoz ve tavşan etlisine bile rastlamak mümkün. Bu orjinal yemeği iyi restoranlarda yemek daha fazla zevk almanızı sağlar.
İspanyol jambonu olarak adlandırılan jamon, sokaklarda köşe başında bile karşınıza çıkabilecek lezzetlerden biri. Jamon serranı ve Iberıco gibi çeşitlerine sıkça rastlayacağınız bu özel jambonlar domuz etinden yapılıyor. İtalyanların ünlü proscuitto jambonuna kafa tutan bu lezzet İspanya'da pek çok tapas ve yemek içerisinde de bulunuyor. Özellikle tapas'larla harika bir uyuma sahip olan bu lezzetli jambonu biraz domates, sarımsak ve roka ile birleştirerek deneyebilirsiniz.
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