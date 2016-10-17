Baş döndüren İspanyol lezzetleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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17.10.2016 - 13:22, Son Güncelleme:

Baş döndüren İspanyol lezzetleri

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Baş döndüren İspanyol lezzetleri

Kendine özgü lezzetleriyle dünya mutfakları arasında önemli bir yere sahip olan İspanya mutfağı güzel yemekleri ve atıştırmalıklarıyla gurmelerin gözdesi.

Cezbeden yemekleriyle İspanyol mutfağı giderek popülerleşen dünya mutfakları arasına girmeyi başardı. Yemek yemeyi ritüel haline getiren ve her lokmanın tadını çıkaran İspanyollar, kendilerine özgü lezzetler ve değişik tarifleriyle her geçen gün daha fazla beğeni topluyor. İşte İspanya mutfağı hakkında merak edilenler:

Baş döndüren İspanyol lezzetleri

GAZPACHO

İspanya ile özdeşleşen yemeklerin başında ünlü Endülüs çorbası Gazpacho geliyor. İspanya'nın Cordoba ve Sevilla bölgelerinde en lezzetlilerini bulabileceğiniz bu çorba, biber, domates ve sirke gibi malzemelerin birleşiminden oluşan Gazpacho, soğuk domates çorbası olarak da düşünülebilir. Tabakta veya bardakta servis edilen bu çorbayı sipariş vermeden önce nasıl içmek istediğinizi belirtmelisiniz.

Baş döndüren İspanyol lezzetleri

TAPAS

Son yıllarda ülkemizde de oldukça popüler olan ve restoran menülerinde yaygınlaşan İspanyol yiyeceklerinden biri de tapas. Bizim meze olarak tanımlayabileceğimiz bu lezzetli atıştırmalık, ekmek üzerine yerleştirilen çeşitli malzemelerin kanepe olarak servis edilmesidir. Sıcak ve soğuk olmak üzere sayısız malzeme ile ister öğle veya akşam yemeklerinde isterseniz de içkinizin yanına atıştırmalıklar olarak sipariş edebileceğiniz tapasları çeşitli restoranların yanında İspanya'da çok sayıda bulunan tapas barlarda da deneyebilirsiniz.

Baş döndüren İspanyol lezzetleri

TORTİLLA

İspanyol omleti olarak bilinen tortilla, sanıldığının aksine İspanya'da kahvaltı olarak değil ana öğünde tercih edilen bir yemek. Patates, yumurta ve soğandan oluşan bu İspanyol lezzetini İspanya seyahatinizde mutlaka denemelisiniz.

Baş döndüren İspanyol lezzetleri

PAELLA

Valencia bölgesinin dünyaca ünlü yemeklerinden paella, pirinç ve zeytinyağının ana malzemelerini oluşturduğu sebzeli, etli, tavuklu ve deniz ürünlü olmak üzere birçok çeşidinin bulunduğu en özgün yemeklerden biri. Valencia bölgesinde paellanın salyangoz ve tavşan etlisine bile rastlamak mümkün. Bu orjinal yemeği iyi restoranlarda yemek daha fazla zevk almanızı sağlar.

Baş döndüren İspanyol lezzetleri

JAMON

İspanyol jambonu olarak adlandırılan jamon, sokaklarda köşe başında bile karşınıza çıkabilecek lezzetlerden biri. Jamon serranı ve Iberıco gibi çeşitlerine sıkça rastlayacağınız bu özel jambonlar domuz etinden yapılıyor. İtalyanların ünlü proscuitto jambonuna kafa tutan bu lezzet İspanya'da pek çok tapas ve yemek içerisinde de bulunuyor. Özellikle tapas'larla harika bir uyuma sahip olan bu lezzetli jambonu biraz domates, sarımsak ve roka ile birleştirerek deneyebilirsiniz.

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