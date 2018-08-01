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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.08.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

Barselona'da keşfetmeniz gereken 9 nefis lezzet

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Barselona'da keşfetmeniz gereken 9 nefis lezzet

Mimarisi ve hareketli sokaklarıyla hayranlık uyandıran Barselona aynı zamanda tam bir lezzet üssü. İşte denemeden dönmemeniz gereken lezzetler...

Barselona İspanya'nın en canlı ve renkli şehirlerinin başında geliyor. Tarihi yapıları ve sıcak atmosferi ile ziyaretçilerine keyifli bir tatil yaşatan Barselona ayrıca Katalan mutfağının kendine özgü lezzetlerini tadabileceğiniz şehirlerden biri. Deniz ürünleri ağırlıklı İspanyol ve Katalan mutfaklarında Akdeniz mutfağından esintiler bulmanız da mümkün. İşte Barselona'da tadabileceğiniz lezzetler:

1. Paella

Katalan mutfağının ünü dünyaya yayılan yemeği paella, midye ve karides gibi deniz ürünlerinin pilavla ve baharatlarla birlikte karıştırılarak pişirilmesi esasına dayanıyor. Paella etli ve tavuklu olabildiği gibi pek çok değişik lezzette de sunulabiliyor. Katalan mutfağının bu en ünlü yemeğini denemeden şehirden ayrılmayın.

2. Tapas

Bir nevi meze olarak tanımlanabilen tapas Akdeniz türü bir atıştırmalık olarak İspanyolların en çok tükettiği yiyecekler arasında. Ekmek dilimlerinin üzerine farklı sebze, et ve deniz ürünü gibi malzemelerin konulması ile oluşan tapası her köşe başında bulabileceğiniz tapas restoranlarında tadabilirsiniz.

Barselonada keşfetmeniz gereken 9 nefis lezzet

3. Arros Negre

Kalamar ve pilavın birlikteliğini sunan bu yemek çeşidi seçkin restoranlarda bulabileceğiniz lezzetlerden biri.

4. Pa amb tomaquet

İspanyol mutfağının en ünlü aperatiflerinden olan pa amb tomaquet ekmek üzerine sarımsak, domates, tuz ve zeytinyağı karışımı sürülmesi ile elde edilen bir lezzet.

Barselonada keşfetmeniz gereken 9 nefis lezzet

5. Samfaina

Katalan mutfağına özgü olan samfaina domates, enginar ve biberin bir araya gelmesi le yapılan yöresel bir yemek.

6. Escalivada

Sebze yemeği sevenleri için escalivada denenmesi gereken yemeklerin başında geliyor. Izgara sebzelerin sarımsak ve zeytinyağı ile harmanlanması ile yapılan bu yemek hafif ve lezzetli bir şeyler yemek isteyenler için ideal.

Barselonada keşfetmeniz gereken 9 nefis lezzet

7. Niu

Mezgit balığı Katalan mutfağında sıkça tercih edilen malzemelerden biri. Niu da yıllardır İspanya'da yapılan yemek çeşitleri arasında. Kurutulmuş mezgit ile yapılan bu yemeği İspanyol şarapları ile deneyebilirsiniz.

8. Picada

Kavrulmuş badem ve kuruyemiş çeşitlerine sarımsak ve maydanoz eklenerek pişirilen picada lezzetli bir Katalan yemeği denemek isteyenlere tavsiye edilir.

Barselonada keşfetmeniz gereken 9 nefis lezzet

9. Faves Ofegades

Yöresel bir yemek olan faves ofegades bezelye, jambon ve kuru baklanın bir araya getirilerek pişirilmesi ile yapılıyor.

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