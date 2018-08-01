Barselona'da keşfetmeniz gereken 9 nefis lezzet
Mimarisi ve hareketli sokaklarıyla hayranlık uyandıran Barselona aynı zamanda tam bir lezzet üssü. İşte denemeden dönmemeniz gereken lezzetler...
Barselona İspanya'nın en canlı ve renkli şehirlerinin başında geliyor. Tarihi yapıları ve sıcak atmosferi ile ziyaretçilerine keyifli bir tatil yaşatan Barselona ayrıca Katalan mutfağının kendine özgü lezzetlerini tadabileceğiniz şehirlerden biri. Deniz ürünleri ağırlıklı İspanyol ve Katalan mutfaklarında Akdeniz mutfağından esintiler bulmanız da mümkün. İşte Barselona'da tadabileceğiniz lezzetler:
1. Paella
Katalan mutfağının ünü dünyaya yayılan yemeği paella, midye ve karides gibi deniz ürünlerinin pilavla ve baharatlarla birlikte karıştırılarak pişirilmesi esasına dayanıyor. Paella etli ve tavuklu olabildiği gibi pek çok değişik lezzette de sunulabiliyor. Katalan mutfağının bu en ünlü yemeğini denemeden şehirden ayrılmayın.
2. Tapas
Bir nevi meze olarak tanımlanabilen tapas Akdeniz türü bir atıştırmalık olarak İspanyolların en çok tükettiği yiyecekler arasında. Ekmek dilimlerinin üzerine farklı sebze, et ve deniz ürünü gibi malzemelerin konulması ile oluşan tapası her köşe başında bulabileceğiniz tapas restoranlarında tadabilirsiniz.
3. Arros Negre
Kalamar ve pilavın birlikteliğini sunan bu yemek çeşidi seçkin restoranlarda bulabileceğiniz lezzetlerden biri.
4. Pa amb tomaquet
İspanyol mutfağının en ünlü aperatiflerinden olan pa amb tomaquet ekmek üzerine sarımsak, domates, tuz ve zeytinyağı karışımı sürülmesi ile elde edilen bir lezzet.
5. Samfaina
Katalan mutfağına özgü olan samfaina domates, enginar ve biberin bir araya gelmesi le yapılan yöresel bir yemek.
6. Escalivada
Sebze yemeği sevenleri için escalivada denenmesi gereken yemeklerin başında geliyor. Izgara sebzelerin sarımsak ve zeytinyağı ile harmanlanması ile yapılan bu yemek hafif ve lezzetli bir şeyler yemek isteyenler için ideal.
7. Niu
Mezgit balığı Katalan mutfağında sıkça tercih edilen malzemelerden biri. Niu da yıllardır İspanya'da yapılan yemek çeşitleri arasında. Kurutulmuş mezgit ile yapılan bu yemeği İspanyol şarapları ile deneyebilirsiniz.
8. Picada
Kavrulmuş badem ve kuruyemiş çeşitlerine sarımsak ve maydanoz eklenerek pişirilen picada lezzetli bir Katalan yemeği denemek isteyenlere tavsiye edilir.
9. Faves Ofegades
Yöresel bir yemek olan faves ofegades bezelye, jambon ve kuru baklanın bir araya getirilerek pişirilmesi ile yapılıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle