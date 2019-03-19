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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Bardak kebabı tarifi
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Bardak kebabı tarifi

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Bardak kebabı tarifi

Bardak kebabı görüntüsüyle de lezzetiyle de benzersiz bir yemek. Çıtır çıtır milföy hamuruyla evde kolayca yapabileceğiniz bardak kebabı, misafirlere ikram etmek için çok doğru bir seçenek. İşte pratik bir biçimde kebap yapmak isteyenler için bardak kebabı tarifi…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 500 gram kuşbaşı dana eti
  • 1 adet soğan
  • 1 diş sarımsak
  • Yeşil biber
  • 2 adet domates (ya da ev yapımı domates sosu)
  • 4-6 adet milföy hamuru
  • 1 adet yumurta sarısı
  • Karabiber
  • Tuz
  • Kimyon
  • Kekik
  • Sıvı yağ

Hazırlanışı

Soğanları soyup yemeklik doğrayın.

Tavaya yağı alıp biraz ısıtın ve soğanları yağda hafifçe kavurun.

İçine etleri de ekleyip biraz daha kavurun.

Daha sonra ince ince doğradığınız yeşil biberleri ve rendelediğiniz domatesleri de ekleyin.

Suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin.

Baharatlarını da ekleyip altını kapatın.

Etleri ısıya dayanıklı bardaklara ya da kaselere bölüştürün.

Kaselerin ağzını yağlı kağıtla kapatıp milföy hamurlarını bardakların üzerine yerleştirin.

Hamurların çok kabarmaması için ortalarına kürdanla delik açın.

Yumurta sarısını çırpıp fırçayla hamurların üzerine sürün.

Fırını 190 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın ve kaseleri fırına verin. Üstleri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız kaselerin üzerinden yağlı kağıtları alıp etleri milföy hamurlarına ters çevirerek servis edin.

Fotoğraf: Alamy
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