Bardak kebabı görüntüsüyle de lezzetiyle de benzersiz bir yemek. Çıtır çıtır milföy hamuruyla evde kolayca yapabileceğiniz bardak kebabı, misafirlere ikram etmek için çok doğru bir seçenek. İşte pratik bir biçimde kebap yapmak isteyenler için bardak kebabı tarifi…
Soğanları soyup yemeklik doğrayın.
Tavaya yağı alıp biraz ısıtın ve soğanları yağda hafifçe kavurun.
İçine etleri de ekleyip biraz daha kavurun.
Daha sonra ince ince doğradığınız yeşil biberleri ve rendelediğiniz domatesleri de ekleyin.
Suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin.
Baharatlarını da ekleyip altını kapatın.
Etleri ısıya dayanıklı bardaklara ya da kaselere bölüştürün.
Kaselerin ağzını yağlı kağıtla kapatıp milföy hamurlarını bardakların üzerine yerleştirin.
Hamurların çok kabarmaması için ortalarına kürdanla delik açın.
Yumurta sarısını çırpıp fırçayla hamurların üzerine sürün.
Fırını 190 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın ve kaseleri fırına verin. Üstleri kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkardığınız kaselerin üzerinden yağlı kağıtları alıp etleri milföy hamurlarına ters çevirerek servis edin.