Barbunya pilaki nasıl yapılır? Püf noktaları ile barbunya pilaki tarifi
Barbunya yazın tazesiyle kışın da kurusuyla sofralarımızı süsleyen en nefis bakliyatlardan. Aynı zamanda meze olarak da tüketilebilen barbunya pilakinin yapılışı ise çok kolay. İçine havuç ve patates de ekleyerek lezzetine lezzet katabileceğiniz zeytinyağlı barbunya pilaki nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız, sizi içeriğimize alalım. İşte püf noktaları eşliğinde yılbaşı sofranıza da çok yakışacak barbunya pilaki tarifi…
Barbunyaları önceden soğuk tuzlu suya yatırıp ağzını kapatın. Bu barbunyaların iyice şişmesini ve kolayca pişmesini sağlayacaktır.
Barbunya pilaki pişirirken tüm zeytinyağlılar gibi içine bir parça şeker eklemek, yemeğinizin lezzetini ve kıvamını artıracaktır.
Barbunyanız piştikten sonra oda sıcaklığına gelene kadar kapağını açmamak da dikkat etmeniz gereken bir püf noktasıdır. Oda sıcaklığına gelen barbunyayı servis etmeden önce de birkaç saat buzdolabında bekletmelisiniz. Bu sayede nefis bir barbunya elde edebilirsiniz.
Peki barbunya pilaki için hangi malzemelere ihtiyacınız var?
500 gram ayıklanmış barbunya
2 havuç
1 patates
1 kuru soğan
1 diş sarımsak
1 çay bardağı zeytinyağı
1 küp şeker
1 tahta kaşığı domates salçası
Tuz
Suda beklettiğiniz barbunyaları yıkayın ve bir tencereye alın. Üzerini geçene kadar su koyup haşlayın. Hafifçe yumuşamış olan barbunyaların suyu süzün ve kenara alın.
Zeytinyağını tencereye alın. Küp küp doğranmış soğan ve havuçları da ekleyip kavurmaya başlayın. Ardından ince ince kıyılmış sarımsağı, küp küp doğranmış patatesi ve salçayı da ekleyip kavurmaya devam edin. Son olarak haşlanmış barbunyalarınızı ekleyip şekerini ve tuzunu ilave edin. Üzerini geçecek kadar sıcak suyu da ekleyip tencerenin kapağını kapatın.
Yemeğiniz suyunu çekip barbunyalar yumuşayınca altını kapatın. Kapağını açmadan oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Soğuyan barbunyayı buzdolabına kaldırıp birkaç saat iyice soğumasını bekleyin. Servis ederken üzerine kıyılmış maydanoz ekleyebilirsiniz.
TENCERE YEMEKLERİNİ PİŞİRİRKEN ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK DÖRT İPUCU
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