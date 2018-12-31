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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
31.12.2018 - 15:05, Son Güncelleme:

Barbunya pilaki nasıl yapılır? Püf noktaları ile barbunya pilaki tarifi

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Barbunya pilaki nasıl yapılır? Püf noktaları ile barbunya pilaki tarifi

Barbunya yazın tazesiyle kışın da kurusuyla sofralarımızı süsleyen en nefis bakliyatlardan. Aynı zamanda meze olarak da tüketilebilen barbunya pilakinin yapılışı ise çok kolay. İçine havuç ve patates de ekleyerek lezzetine lezzet katabileceğiniz zeytinyağlı barbunya pilaki nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız, sizi içeriğimize alalım. İşte püf noktaları eşliğinde yılbaşı sofranıza da çok yakışacak barbunya pilaki tarifi…

Barbunyaları önceden soğuk tuzlu suya yatırıp ağzını kapatın. Bu barbunyaların iyice şişmesini ve kolayca pişmesini sağlayacaktır.

Barbunya pilaki pişirirken tüm zeytinyağlılar gibi içine bir parça şeker eklemek, yemeğinizin lezzetini ve kıvamını artıracaktır.

Barbunyanız piştikten sonra oda sıcaklığına gelene kadar kapağını açmamak da dikkat etmeniz gereken bir püf noktasıdır. Oda sıcaklığına gelen barbunyayı servis etmeden önce de birkaç saat buzdolabında bekletmelisiniz. Bu sayede nefis bir barbunya elde edebilirsiniz.

Peki barbunya pilaki için hangi malzemelere ihtiyacınız var?

500 gram ayıklanmış barbunya
2 havuç
1 patates
1 kuru soğan
1 diş sarımsak
1 çay bardağı zeytinyağı
1 küp şeker
1 tahta kaşığı domates salçası
Tuz

Suda beklettiğiniz barbunyaları yıkayın ve bir tencereye alın. Üzerini geçene kadar su koyup haşlayın. Hafifçe yumuşamış olan barbunyaların suyu süzün ve kenara alın.

Yemeklerde zeytinyağı kullanırken dikkat etmeniz gerekenler
Yemeklerde zeytinyağı kullanırken dikkat etmeniz gerekenler

Zeytinyağını tencereye alın. Küp küp doğranmış soğan ve havuçları da ekleyip kavurmaya başlayın. Ardından ince ince kıyılmış sarımsağı, küp küp doğranmış patatesi ve salçayı da ekleyip kavurmaya devam edin. Son olarak haşlanmış barbunyalarınızı ekleyip şekerini ve tuzunu ilave edin. Üzerini geçecek kadar sıcak suyu da ekleyip tencerenin kapağını kapatın.

Yemeğiniz suyunu çekip barbunyalar yumuşayınca altını kapatın. Kapağını açmadan oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Soğuyan barbunyayı buzdolabına kaldırıp birkaç saat iyice soğumasını bekleyin. Servis ederken üzerine kıyılmış maydanoz ekleyebilirsiniz.

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