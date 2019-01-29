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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Banduma tarifi

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Banduma tarifi

Banduma Kastamonu mutfağına ait yöresel bir lezzet. Adını hamur parçalarının hindi suyuna bandırılmasından alan banduma sizin de evinizde yapabileceğiniz bir lezzet. Aşağıda tarifi yer alan bandumayı çok beğeneceğinizden ve sofranızda sık sık misafir etmek isteyeceğinizden eminiz. İşte banduma yemeği tarifi…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 kilogram un
  • 150 gram ceviz içi
  • Yarım hindi
  • 50 gram tereyağı
  • Tuz

Hazırlanışı

Hindiyi haşlayın ve suyunu bir kenara alın.

Un, su ve tuzu yoğurup bir hamur elde edin.

Hamurdan bezeler koparıp oklavayla açarak yufka haline getirin. Sacda ya da tavada pişirin.

Ceviz içini havanda dövün. Tereyağını bir tavada eritip kızdırın ve ceviz içinin üzerine dökün.

Pişirdiğiniz yufkaları rulo haline getirip 3-4 parmak kalınlığında kesin. Hindi suyuna batırıp tepsiye dizin.

Hindinin etini didikleyip yağlanmış cevizlerle birlikte hamurların üzerine yerleştirin.

Üzerine hindi suyu gezdirerek, ocakta altı kızarana kadar pişirin.

Servis etmeden önce üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin.

Fotoğraf: Alamy
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