Banduma tarifi

Banduma Kastamonu mutfağına ait yöresel bir lezzet. Adını hamur parçalarının hindi suyuna bandırılmasından alan banduma sizin de evinizde yapabileceğiniz bir lezzet. Aşağıda tarifi yer alan bandumayı çok beğeneceğinizden ve sofranızda sık sık misafir etmek isteyeceğinizden eminiz. İşte banduma yemeği tarifi…
Hindiyi haşlayın ve suyunu bir kenara alın.
Un, su ve tuzu yoğurup bir hamur elde edin.
Hamurdan bezeler koparıp oklavayla açarak yufka haline getirin. Sacda ya da tavada pişirin.
Ceviz içini havanda dövün. Tereyağını bir tavada eritip kızdırın ve ceviz içinin üzerine dökün.
Pişirdiğiniz yufkaları rulo haline getirip 3-4 parmak kalınlığında kesin. Hindi suyuna batırıp tepsiye dizin.
Hindinin etini didikleyip yağlanmış cevizlerle birlikte hamurların üzerine yerleştirin.
Üzerine hindi suyu gezdirerek, ocakta altı kızarana kadar pişirin.
Servis etmeden önce üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin.