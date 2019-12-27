Bamya kızartması yemeği nasıl yapılır? İşte bamya kızartması tarifi ve malzemeleri
Faydaları ve doyurucu özelliği ile yaz sofralarını çeşitlendiren bamya farklı farklı tariflerle damaklara hitap ediyor. Seveni olduğu kadar sevmeyeni de olan bu şifalı bitki için bamya kızartması en alternatif tariflerden. Sizler de sofranızda değişik lezzet arıyorsanız bamya kızartması tarifine göz atabilirsiniz. Peki, bamya kızartması yemeği nasıl yapılır? İşte, bamya kızartması tarifi ve malzemeleri.
Yoğurtla servis edilen bamya kızarması bamya sevmeyenlerin bile ön yargılarını kırabiliyor. Peki, kolay bamya kızartması nasıl yapılır? İşte, adım adım bamya kızartması yapımı haberimizde.
Malzemeler
20 adet iri ve uzun bamya
Haşlamak için:
1,5 litre su
1 çay kaşığı tuz
Kızartmak için:
1 su bardağı un
1 su bardağı galeta unu
2 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
1 litre ayçiçeği yağı
Hazırlanışı
Tepelerini bıçakla kestiğiniz bamyaları bol suyla yıkayın.
Bamyaları tuzlu suda 5 dakika haşlayıp süzün ve renklerinin kaybolmaması için buzlu suya koyun.
Burada da 2 dakika beklettikten sonra süzüp kağıt havluyla iyice kurulayın.
Yumurtayı bir kasede çırpın.
Un ve galeta ununu da ayrı ayrı kaselere koyun.
Bamyaları önce una, sonra yumurtaya, son olarak da galeta ununa bulayın.
İyice kızdırdığınız sıvı yağa atıp 25-30 saniye kadar pişirin.
Yağdan alıp kağıt havlu serilmiş servis tabağına alın. Afiyet olsun!