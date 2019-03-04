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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Çorba Tarifleri>Balkan çorbası tarifi
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Balkan çorbası tarifi

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Balkan çorbası tarifi

Balkan çorbası kış sebzeleri ve tavukla yapılan çok besleyici bir çorba. Ancak asıl ilginç tarafı içine turşu ve turşu suyu ekleniyor olması. Bu şekilde terbiye edilen Balkan çorbasının lezzetine doyamayacaksınız. Mutlaka denemeniz gereken Balkan çorbası tarifi hemen aşağıda…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 4 patates
  • 1 havuç
  • 1 kereviz
  • 200 gram piliç pirzola but
  • 7 su bardağı su
  • 2 soğan
  • 1 yumurta sarısı
  • 2 çorba kaşığı sıvı yağ
  • 1 çorba kaşığı un
  • 1 salatalık turşusu
  • Yarım su bardağı turşu suyu

Hazırlanışı

Patates, havuç, kereviz ve soğanı soyup küp küp doğrayın.

Tavuğu 2 bardak suyla 15 dakika kadar haşlayın.

Suyunu bir kenara alın. Tavuğun etlerini de ince ince didikleyin.

Sıvı yağı kızdırıp soğanları tencerede kavurun.

Unu da ekleyip kavurmaya devam edin.

Suyun kalanını, tavuk suyunu ve sebzeleri, sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Salatalık turşusunu sebzelerle aynı boyutlarda doğrayın.

Yumurta sarısıyla turşu suyunu çırpıp terbiyesini hazırlayın.

Karışımı çorbanın suyuyla ılıştırıp tencereye ilave edin.

Turşuları ve tavukları da ekleyip bir taşım daha kaynatın. Sıcak servis edin.

Fotoğraf: Alamy
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