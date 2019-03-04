Balkan çorbası kış sebzeleri ve tavukla yapılan çok besleyici bir çorba. Ancak asıl ilginç tarafı içine turşu ve turşu suyu ekleniyor olması. Bu şekilde terbiye edilen Balkan çorbasının lezzetine doyamayacaksınız. Mutlaka denemeniz gereken Balkan çorbası tarifi hemen aşağıda…
Patates, havuç, kereviz ve soğanı soyup küp küp doğrayın.
Tavuğu 2 bardak suyla 15 dakika kadar haşlayın.
Suyunu bir kenara alın. Tavuğun etlerini de ince ince didikleyin.
Sıvı yağı kızdırıp soğanları tencerede kavurun.
Unu da ekleyip kavurmaya devam edin.
Suyun kalanını, tavuk suyunu ve sebzeleri, sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
Salatalık turşusunu sebzelerle aynı boyutlarda doğrayın.
Yumurta sarısıyla turşu suyunu çırpıp terbiyesini hazırlayın.
Karışımı çorbanın suyuyla ılıştırıp tencereye ilave edin.
Turşuları ve tavukları da ekleyip bir taşım daha kaynatın. Sıcak servis edin.